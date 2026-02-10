Зимняя Олимпиада — 2026
Этот творожный крем мажу на блины, бутерброды и использую в тортах: шикарный вариант из 3 продуктов

Фото: D-NEWS.ru
Этот универсальный творожно-масляный крем легко заменяет сразу несколько десертов. Его намазывают на блины и тосты, добавляют в торты, используют для пирожных и просто едят ложкой — настолько он получается нежным, воздушным и вкусным. Крем выходит мягким, гладким, без комочков и с приятной сливочно-творожной ноткой. Готовится из самых простых продуктов, не требует сложных техник и всегда удаётся с первого раза.

Ингредиенты: творог – 250 г, сливочное масло – 180 г, сахарная пудра – 100 г, ванильный сахар – 5–10 г.

Для крема подходит творог любой жирности, главное — чтобы он был не сухим и не кислым. Творог соединяют с сахарной пудрой и ванильным сахаром и измельчают погружным блендером до полностью однородной массы. Если блендера нет, творог предварительно протирают через мелкое сито, а затем смешивают с пудрой. Размягчённое сливочное масло взбивают миксером 1–2 минуты до пышности. После этого в три приёма добавляют творожную массу, каждый раз хорошо взбивая до гладкого крема. Готовый крем используют сразу для прослойки тортов и десертов или убирают в холодильник для стабилизации и украшения.

Ранее мы делились рецептом заварных блинчиков на кефире «Кружево». Тонкие, нежные и с дырочками: простой рецепт блинов к Масленице.

