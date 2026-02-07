Заварные блинчики на кефире «Кружево» — тонкие, нежные и с дырочками: простой рецепт блинов к Масленице

Эти блинчики получаются особенно красивыми — тонкими, ажурными и очень мягкими. Благодаря заварному тесту они легко переворачиваются, не рвутся и отлично подходят для любой начинки — сладкой или соленой. Готовятся просто, из доступных продуктов, а результат всегда радует. Идеальный вариант для завтрака, Масленицы или уютного чаепития.

Ингредиенты: кефир — 1 стакан, мука — 150 г, яйцо — 1 шт., сода — 1/3 ч. л., растительное масло — 1 ст. л., кипяток — 0,5 стакана, сахар — 1 ст. л., соль — 1/3 ч. л.

Приготовление: в миске смешивают кефир, яйцо, сахар, соль и муку до однородности. В кипяток добавляют соду, быстро перемешивают и сразу вливают в тесто, активно размешивая. Оставляют массу на 5 минут, затем добавляют растительное масло и снова перемешивают. Выпекают блинчики на хорошо разогретой и смазанной сковороде до золотистого цвета с двух сторон.

Блинчики получаются тонкими, ажурными и очень вкусными — исчезают со стола моментально.

