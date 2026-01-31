Зимняя Олимпиада — 2026
Беру стакан кефира и готовлю гору вкуснятины: хрустящие сырно-ветчинные полоски

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт моментально цепляет — минимум усилий и максимум результата. Из обычного стакана кефира получается целая гора румяных хрустящих полосок с тянущимся сыром и ветчиной. Отличный вариант для быстрого ужина, перекуса к чаю или сытной закуски для компании.

Ингредиенты: кефир — 250 мл, мука — 450 г, яйца — 2 шт., твердый сыр — 100 г, ветчина или колбаса — 100 г, свежая петрушка — 10 г, соль — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л., разрыхлитель — 10 г, растительное масло для жарки.

Приготовление: в миске смешайте кефир, яйца, соль и сахар до однородности. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое нелипкое тесто. Сыр и ветчину натрите на крупной терке, петрушку мелко нарежьте и вмешайте все в тесто. Раскатайте его в пласт толщиной около 5 мм и нарежьте полосками шириной 2 см. Обжаривайте полоски в хорошо разогретом растительном масле по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими — они особенно вкусны сразу со сковороды.

Ранее мы делились рецептом крылышек как в KFC. Он очень простой — нужен кефир, мука и специи.

Проверено редакцией
