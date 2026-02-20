Куриные пальчики круче любых наггетсов: хрустяшки к любым напиткам — маринуем в кефире и жарим в сухарях

Если хочется домашней закуски с румяной корочкой и сочным мясом внутри — этот рецепт точно выручит. Куриные «пальчики» в кефирном маринаде получаются мягкими, ароматными и очень хрустящими. Готовятся просто, а исчезают со стола моментально.

Ингредиенты: куриное филе — 500 г, панировочные сухари — 1 стакан, кефир — 0,5 стакана, кунжут — 3 ст. л., чеснок — 2 зубчика, паприка сладкая молотая — 2 ч. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: куриное филе слегка отбить обратной стороной ножа и нарезать длинными полосками толщиной 2–3 см. Чеснок измельчить и смешать с кефиром, добавить немного соли и перца. Переложить курицу в маринад, перемешать и оставить на 20–30 минут. В отдельной миске соединить панировочные сухари, кунжут, паприку, соль и перец. Каждый кусочек курицы обмакнуть в кефир, затем обвалять в панировке. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить пальчики на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать горячими с любимыми соусами, свежими овощами или картофелем.

