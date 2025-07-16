Без масла, муки и прочей вреднятины — готовлю вкусные наггетсы только так

Без масла, муки и прочей вреднятины — готовлю вкусные наггетсы только так

Куриные наггетсы без масла и муки — это полезная альтернатива классическому фастфуду. Они получаются сочными внутри и хрустящими снаружи, при этом содержат минимум калорий. Такой вариант подойдет тем, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от любимых блюд.

Ингредиенты:

куриная грудка — 1 кг;

яичные белки — 3 шт.;

приправы — по вкусу;

панировочные сухари (ржаные) или отруби — по необходимости.

Приготовление:

Куриную грудку измельчите в блендере до состояния фарша. Добавьте специи по вкусу и тщательно перемешайте. Сформируйте из фарша небольшие шарики или продолговатые наггетсы. Обмакните каждый кусочек в яичный белок, затем обваляйте в панировочных сухарях или отрубях. Выложите нагетсы на противень, застеленный пергаментом. Запекайте 30 минут при температуре 200 °C до золотистой корочки.

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