Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 07:23

Без масла, муки и прочей вреднятины — готовлю вкусные наггетсы только так

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные наггетсы без масла и муки — это полезная альтернатива классическому фастфуду. Они получаются сочными внутри и хрустящими снаружи, при этом содержат минимум калорий. Такой вариант подойдет тем, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от любимых блюд.

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 1 кг;
  • яичные белки — 3 шт.;
  • приправы — по вкусу;
  • панировочные сухари (ржаные) или отруби — по необходимости.

Приготовление:

  1. Куриную грудку измельчите в блендере до состояния фарша.
  2. Добавьте специи по вкусу и тщательно перемешайте.
  3. Сформируйте из фарша небольшие шарики или продолговатые наггетсы.
  4. Обмакните каждый кусочек в яичный белок, затем обваляйте в панировочных сухарях или отрубях.
  5. Выложите нагетсы на противень, застеленный пергаментом.
  6. Запекайте 30 минут при температуре 200 °C до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
курица
нагетсы
рецепты
наггетсы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пять человек погибли в ДТП с участием грузовика на российской трассе
Туризм в европейской стране оказался под угрозой без россиян
Работодателей предостерегли от введения штрафов за опоздание
Как оформить самозанятость через «Мой налог»: пошаговая инструкция
Появились кадры с места крушения Ми-8 на Дальнем Востоке
Россия вдвое нарастила импорт авто из одной азиатской страны
Один удар ФАБ оставил ВСУ без важного резерва в зоне СВО
Спецподразделение ГУР Украины с роботами перебросили под Сумы
Маринуем помидоры по-царски: очень вкусно!
Сам себе стоматолог. Почему россияне лечат зубы пломбами с маркетплейсов
Как оформить самозанятость через «Госуслуги»: простая пошаговая инструкция
«Воруют все»: Царев рассказал о повальной коррупции в правительстве Украины
ВСУ ждут мятеж и «воздушный армагеддон»: новости СВО на утро 16 июля
Трамп объявил, что отправка ракет Киеву состоялась
Россиян предупредили о суровом наказании за атаки на дроны
Раскрыто, сколько дронов ВСУ сбито над Россией за ночь
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 июля: инфографика
Родителям рассказали о возможности выгодно отправить детей в летний лагерь
«Идейный»: экс-ефрейтор ВС России передавал данные ВСУ бесплатно
В ГД раскрыли нюанс закона о системе возмещений при банкротстве брокера
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.