Теперь вместо пиццы — пиде: вкуснейшие лодочки из Турции — ароматные, сочные и исчезают со стола за минуты

Готовлю эти пиде — и в доме сразу пахнет уютом и свежей выпечкой. Тонкое тесто, сочная мясная начинка и румяная корочка делают их любимым блюдом всей семьи. Получаются настолько вкусными, что одного противня всегда мало — съедаются моментально.

Ингредиенты: мука — 5 стаканов, вода — 2 стакана, дрожжи — 1 ст. л., растительное масло — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., говяжий фарш — 500 г, зеленый перец — 2 шт., красный перец — 1 шт., репчатый лук — 2 шт., сливочное масло — 100 г, черный перец — по вкусу, молотый красный перец — по вкусу, соль — по вкусу.

Приготовление: из воды, дрожжей, масла, соли и муки замесите мягкое тесто, накройте и оставьте при комнатной температуре примерно на час. Затем разделите его на 10 частей, сформируйте шарики и дайте отдохнуть еще 10 минут. Фарш, лук и перец измельчите, хорошо отожмите лишний сок, добавьте масло, соль и специи, тщательно перемешайте. Заготовки теста слегка приплюсните, выложите начинку и сформируйте пиде как лодочки. Переложите на противень и выпекайте при 200 °C до золотистой корочки. Подавайте горячими — с хрустящими краями и сочной серединкой, оторваться невозможно.

