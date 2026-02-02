Почему не работает WhatsApp 2 февраля: где сбои в России, сроки блокировки

Сегодня, 2 февраля, не работает WhatsApp у большинства российских пользователей. Что известно, в чем причины сбоев, каковы сроки полной блокировки мессенджера в России?

Где в России не работает WhatsApp сегодня, 2 февраля

Массовый сбой WhatsApp наблюдается в российских регионах в понедельник, 2 февраля, демонстрирует статистика на мониторинговом сайте «Сбой.рф». По словам пользователей, у них не загружается приложение, не отправляются и не приходят сообщения — текстовые и голосовые, не прогружаются фото и видео, не работают звонки. Проблемы наблюдаются на любых устройствах.

Жалобы на WhatsApp приходят из Москвы — 38%, Сахалина — 25%, Челябинской, Новосибирской областей, Алтайского края — по 13%.

На другом сайте по сбору статистики — Downdetector.su — также фиксируются десятки жалоб на WhatsApp от россиян. В основном обращения связаны со сбоем мобильного приложения (36%). Равное количество жалоб приходит на некорректную работу оповещений. Также пользователи сообщают о сбое сайта (9%), общем сбое (9%) и сбое сервиса (4%).

Почему не работает WhatsApp в России, сроки блокировки

Работу WhatsApp последовательно ограничивают в России, сообщили в Роскомнадзоре. Там пояснили, что компания отказывается соблюдать российские законы. Регулятор подчеркнул, что мессенджер ждет полная блокировка, если ситуация не изменится.

WhatsApp и Telegram должны открыть в России свои представительства и сотрудничать с компетентными органами в борьбе с мошенниками, подчеркнул глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Но [мессенджеры] на это не откликнулись. Поэтому в августе 2025 года было решено деградировать их голосовые вызовы», — отметил парламентарий.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

WhatsApp выступал ключевым элементом в мошеннических схемах, заявил член Общественной палаты по экспертизе законопроектов Евгений Машаров. Принцип «не пойман — не вор» больше не применим в отношении корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), которая владеет мессенджером, потому что с ее стороны идет «агрессивное повсеместное нарушение законодательства не только РФ, но и других стран», подчеркнул он.

Полная блокировка WhatsApp в России может наступить в 2026 году, предположил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он объяснил это принадлежностью мессенджера экстремистской компании.

«Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — добавил Свинцов.

Правда ли WhatsApp читает сообщения пользователей

В США провели расследование в отношении Meta на фоне подозрений в чтении зашифрованных сообщений в WhatsApp, пишет The Guardian. На это якобы указали «смелые информаторы» из нескольких стран. В частности, в материале говорится об иске со стороны юридической фирмы Quinn Emanuel.

Meta отвергла обвинения и назвала их «абсурдными». Представитель компании Карл Вуг заявил, что иск подан ради шумихи и связан с интересами NSO Group, против которой WhatsApp выиграл судебный процесс. Он подчеркнул, что мессенджер сохраняет полноценное сквозное шифрование.

В Quinn Emanuel ответили, что их работа с NSO по другому делу не связана с нынешними претензиями. Они также отметили, что Meta якобы избегает прямого отрицания ключевого тезиса — о технической возможности читать сообщения.

Профессор UCL Стивен Мердок назвал иск «странным» и выразил сомнение в достоверности источников. В Минторге США публикацию СМИ о проверке возможностей Meta сочли «неподтвержденной».

