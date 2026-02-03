Почему не работает WhatsApp 3 февраля: где сбои в России, когда заблокируют

Сегодня, 3 февраля, не работает WhatsApp у большинства российских пользователей. Что известно, в чем причины сбоев, когда полностью заблокируют мессенджер в России?

Где в России не работает WhatsApp сегодня, 3 февраля

Согласно статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», WhatsApp не работает в десятках регионов — приложение не загружается, не приходят оповещения, не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не работают звонки.

Жалобы на WhatsApp приходят из Москвы — 33%, Новосибирской области — 19%, Башкортостана, Дагестана, Ростовской области, Краснодарского края — по 10%, Ярославской, Самарской областей — по 5%.

На Downdetector.su — другом ресурсе по сбору статистики — также десятки жалоб на WhatsApp от россиян. В основном они касаются сбоя мобильного приложения (50%). Часть обращений связаны с оповещениями (27%), сбоем сайта (11%) и общим сбоем (11%).

Почему не работает WhatsApp в России, когда заблокируют

WhatsApp планомерно блокируют в России из-за отказа мессенджера соблюдать закон, сообщили в Роскомнадзоре. Ограничительные меры вводятся последовательно. В ведомстве подчеркнули, что WhatsApp полностью заблокируют, если он не изменит позицию.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram, работая на территории России, должны открыть свои локальные представительства и сотрудничать с компетентными органами в целях борьбы с мошенниками. Однако данные компании не откликнулись на призывы российской стороны, поэтому в августе 2025 года «было решено деградировать их голосовые вызовы», сказал парламентарий.

WhatsApp принадлежит компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), которая «агрессивно повсеместно нарушает законодательство не только России, но и других стран», поэтому принцип «не пойман — не вор» к ней больше не применим, считает член Общественной палаты по экспертизе законопроектов Евгений Машаров. Он подчеркнул, что мессенджер, который работает под патронажем экстремистской компании, был ключевым элементом в мошеннических схемах.

Полная блокировка WhatsApp в России может наступить в 2026 году, предположил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он объяснил это принадлежностью мессенджера экстремистской компании. По его мнению, «такие жесткие меры» абсолютно обоснованы, особенно в предвыборный год.

Что говорят в WhatsApp

WhatsApp ранее заявил о намерении бороться за своих пользователей в России после введения ограничений на работу сервиса. В компании подчеркнули, что платформой в стране пользуются более 100 млн человек, она глубоко интегрирована в жизнь сообществ.

Андрей Свинцов заявил, что обвинения WhatsApp в адрес России являются провокацией. Наложенные санкции вызваны несоблюдением компанией российского законодательства, подчеркнул парламентарий.

«Если какая-то компания, неважно, отечественная или иностранная, ставит себя выше закона, то к ней применяются определенные санкции и штрафы», — пояснил он.

Российское правительство предупреждало WhatsApp об ограничениях в публичном поле, напомнил Свинцов. По его словам, мессенджер мог бы избежать санкций, если представители компании отвечали на официальные запросы со стороны России.

