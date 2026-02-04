Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026

Анджелина Джоли обвинила Николь Кидман в «воровстве»

Анджелина Джоли считает, что Николь Кидман украла у нее роль в сериале

Анджелина Джоли Анджелина Джоли Фото: Elena Vizzoca/Keystone Press Agency/Global Look Press
Голливудская актриса Анджелина Джоли считает, что ее коллега по цеху Николь Кидман украла у нее роль в криминальном сериале «Скарлетта», в котором рассказывается о судмедэксперте Кей Скарпетт, занимающейся раскрытием убийств, передает Radar Online. Критики уже успели высоко оценить работу Кидман. По информации инсайдеров, Джоли тоже пробовалась на эту роль.

Анджелина злится и говорит, что проект у нее украли. Но правда в том, что она проиграла, потому что Николь лучше разбирается в современном кино и телевидении. По сравнению с ней Джоли живет в каком-то мыльном пузыре, — рассказал источник.

По словам инсайдеров, у Джоли не так много друзей в Голливуде: ее нередко считают отстраненной и высокомерной. Кроме того, она не заискивает перед продюсерами и влиятельными фигурами киноиндустрии, тогда как Кидман, напротив, поддерживает отношения со всеми, кто может оказать протекцию.

Ранее появилась информация, что Джоли по меньшей мере дважды приглашала финансиста Джеффри Эпштейна на закрытые премьерные показы своих фильмов. В обоих случаях покойный подтверждал свое участие. В ноябре 2014 года Джоли направила ему приглашение на показ и ужин по случаю выхода фильма «Несломленный». Аналогичное предложение финансист получил в 2017 году.

