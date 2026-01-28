Наряд Николь Кидман с перьями на Неделе моды назвали уродливым Кидман разочаровала фанатов образом с перьями на Неделе моды в Париже

Актриса Николь Кидман оказалась в центре модного скандала после своего появления на показе Chanel в рамках Недели моды в Париже, сообщает Daily Mail. 58-летняя актриса выбрала для выхода в свет черное платье, густо украшенное перьями, которое дополнила черно-белыми туфлями и солнцезащитными очками.

Попытка Киман создать эффектный образ не нашла понимания у публики: фотографии звезды моментально разлетелись в соцсетях, вызвав волну едкой критики.

Пользователи интернета не поскупились на резкие оценки, обсуждая каждую деталь гардероба знаменитости — от фасона платья до выбора аксессуаров. Многие посчитали наряд безвкусным и неподходящим актрисе, а некоторые и вовсе обратили внимание на чрезмерную худобу звезды, которая, по мнению комментаторов, лишь подчеркивалась неудачным кроем.

«Николь выглядит нелепо», «Уродливое платье», «Что это за парик и солнцезащитные очки?» — возмутились поклонники в комментариях.

Ранее Кидман снялась в кружевном платье Saint Laurent стоимостью около 2,5 млн рублей для ноябрьского номера американского журнала Vogue. Фотосессия вызвала интерес не только модными кадрами, но и контекстом — не так давно артистка развелась с музыкантом Китом Урбаном.