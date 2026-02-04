Стало известно о связи Анджелины Джоли с Джеффри Эпштейном Анджелина Джоли дважды приглашала Джеффри Эпштейна на премьеры своих фильмов

Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли по меньшей мере дважды приглашала финансиста Джеффри Эпштейна на закрытые премьерные показы своих фильмов, сообщает РИА Новости со ссылкой на новые рассекреченные файлы по делу бизнесмена. В обоих случаях Эпштейн подтверждал свое участие.

В ноябре 2014 года Джоли направила ему приглашение на показ и ужин по случаю выхода фильма «Несломленный», который она срежиссировала. В ответном письме указывалось, что Эпштейн «точно будет на этом показе» и придет с двумя гостями.

Аналогичное подтверждение его участия содержится в переписке за сентябрь 2017 года, связанной с премьерой другой режиссерской работы Джоли — «Сначала они убили моего отца». В письме также говорится, что Эпштейн «будет на этом показе».

В файлах по делу Эпштейна также обнаружили упоминание певицы Аллы Пугачевой, покинувшей Россию после начала военной операции на Украине. Она указана там как одна из самых влиятельных персон в РФ.

До этого в рассекреченных документах нашли материалы, указывающие на контакты Эпштейна с российской моделью из южного города. Девушка указала в анкете, что принимала участие в шоу «Топ-модель по-русски» с телеведущей Ксенией Собчак.