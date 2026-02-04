Зимняя Олимпиада — 2026
Телефон погибшего в крушении поезда всю ночь звонил его родным

Mirror: родные погибшего американца приняли 35 звонков с его номера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телефон погибшего в железнодорожной катастрофе американца в течение 11 часов совершал исходящие вызовы его близким, сообщило издание Mirror. Всего было зарегистрировано 35 попыток дозвониться до сына, брата, сестры и невесты Чарльза Э. Пека.

Пек стал одной из 25 жертв масштабного крушения в сентябре 2008 года, известного как «катастрофа в Чатсворте». Столкновение пассажирского и грузового поездов на высокой скорости привело также к травмам более 100 человек. Мужчина, который работал в службе поддержки авиакомпании и воспитывал троих детей, направлялся в Лос-Анджелес на собеседование, планируя переезд.

Родные, отвечая на эти звонки, слышали лишь помехи, без голоса или дыхания. Как отмечают источники, это вселяло в них надежду на то, что Пек мог выжить и находиться под обломками. Последующие попытки перезвонить ему заканчивались автоответчиком.

Как выяснилось в ходе расследования, телефон продолжал функционировать после аварии, автоматически набирая номера из телефонной книги. Следователи установили, что сам аппарат так и не был обнаружен, однако именно его сигнал позволил точнее определить район поисков. После прекращения звонков спасатели повторно обследовали указанную зону и вскоре нашли тело погибшего.

Ранее в США двое молодых людей незаконно проникли на территорию морского аквариума Florida Keys Aquarium Encounters с целью рыбалки, что привело к гибели редкой охраняемой рыбы — тарпона. Теперь оба виновника предстанут перед судом.

