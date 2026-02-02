Мяса меньше, а вкуса — больше: биточки с капустой, рисом и кабачком — готовим в духовке

Эти биточки — находка для тех, кто любит сытно, но не тяжело. Мясо здесь работает в паре с овощами: они делают блюдо мягким, сочным и очень домашним. А сметанный соус с укропом доводит все до того самого вкуса, когда хочется макать хлеб и брать добавку. Нежные мясо-овощные биточки, которые хороши и к обеду, и к ужину, и даже на следующий день — разогретые они не теряют сочности.

Ингредиенты: фарш — 400 г, кабачок (натертый) — 100 г, капуста — 150 г, рис (отварной до полуготовности) — 1/2 стакана, яйцо — 1 шт., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., холодная вода — 1/2 стакана, соль и перец — по вкусу, растительное масло — для жарки, мука и кунжут — для панировки. Для соуса: вода — 250 мл, сметана — 4 ст. л., укроп — пучок, соль — по вкусу.

Лук и морковь обжариваем на растительном масле до мягкости. Капусту мелко шинкуем и слегка разминаем руками. В миске соединяем фарш, тертый кабачок, капусту, рис, обжаренные овощи, яйцо, соль, перец и холодную воду, хорошо перемешиваем. Формируем биточки, обваливаем их в муке и кунжуте, выкладываем в форму и запекаем при 180 °C около 20 минут.

Для соуса смешиваем воду, сметану, мелко нарезанный укроп и соль. Достаем биточки, заливаем соусом и возвращаем в духовку еще на 25–30 минут — до полной готовности и нежной текстуры.

