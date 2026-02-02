Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 18:10

Мяса меньше, а вкуса — больше: биточки с капустой, рисом и кабачком — готовим в духовке

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти биточки — находка для тех, кто любит сытно, но не тяжело. Мясо здесь работает в паре с овощами: они делают блюдо мягким, сочным и очень домашним. А сметанный соус с укропом доводит все до того самого вкуса, когда хочется макать хлеб и брать добавку. Нежные мясо-овощные биточки, которые хороши и к обеду, и к ужину, и даже на следующий день — разогретые они не теряют сочности.

Ингредиенты: фарш — 400 г, кабачок (натертый) — 100 г, капуста — 150 г, рис (отварной до полуготовности) — 1/2 стакана, яйцо — 1 шт., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., холодная вода — 1/2 стакана, соль и перец — по вкусу, растительное масло — для жарки, мука и кунжут — для панировки. Для соуса: вода — 250 мл, сметана — 4 ст. л., укроп — пучок, соль — по вкусу.

Лук и морковь обжариваем на растительном масле до мягкости. Капусту мелко шинкуем и слегка разминаем руками. В миске соединяем фарш, тертый кабачок, капусту, рис, обжаренные овощи, яйцо, соль, перец и холодную воду, хорошо перемешиваем. Формируем биточки, обваливаем их в муке и кунжуте, выкладываем в форму и запекаем при 180 °C около 20 минут.

Для соуса смешиваем воду, сметану, мелко нарезанный укроп и соль. Достаем биточки, заливаем соусом и возвращаем в духовку еще на 25–30 минут — до полной готовности и нежной текстуры.

Ранее мы делились рецептом сытного «Плато». Простой ужин из фарша и картошки, который зайдет всем.

Проверено редакцией
Читайте также
Эти лепешки из капусты улетают быстрее котлет: готовим по простому рецепту на кефирном тесте
Общество
Эти лепешки из капусты улетают быстрее котлет: готовим по простому рецепту на кефирном тесте
Выкладываю пластами на противень: сытное «Плато» — простой ужин из фарша и картошки, который зайдет всем
Общество
Выкладываю пластами на противень: сытное «Плато» — простой ужин из фарша и картошки, который зайдет всем
Настоящий турецкий сютлач дома. Молочный, с рисом, а сверху — запеченная шапочка. Просто, изысканно, очень вкусно
Общество
Настоящий турецкий сютлач дома. Молочный, с рисом, а сверху — запеченная шапочка. Просто, изысканно, очень вкусно
Если есть картошка и кабачок — готовлю кабадраники: можно даже из замороженного кабачка. Подаю с зажаркой из ветчины
Общество
Если есть картошка и кабачок — готовлю кабадраники: можно даже из замороженного кабачка. Подаю с зажаркой из ветчины
Натираю кабачки, добавляю сыр и чеснок — заливаю яичной смесью. Летняя запеканка в сковороде готова
Общество
Натираю кабачки, добавляю сыр и чеснок — заливаю яичной смесью. Летняя запеканка в сковороде готова
капуста
фарш
рис
простой рецепт
кабачки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Больница, новый избранник, жесткая позиция по СВО: как живет Ирина Дубцова
Слон-рецидивист растоптал человека
Суд Лондона вынес приговор российскому капитану по делу о гибели моряка
«Бабушка приехала»: почему «Орла» вручили «Пророку» и «Августу»
Гастроэнтеролог объяснила, можно ли есть борщ на завтрак
«Журналистика жива!» Как прошло вручение ежегодной Премии Никиты Цицаги
«Нет смысла сопротивляться»: в ГД ответили на призыв FIFA снять бан с РФ
Губерниев ответил на слова Инфантино о снятии бана с российских команд
Власти Эстонии раскрыли, на сколько хватит запасов еды в случае войны
Педиатр посоветовала, как правильно одеться во время сильных холодов
Названа главная причина привлечения наемников в ВСУ
В США прошел «игуанопад»
«Джанни, ты мужик»: Колоскова удивили слова главы ФИФА о российском футболе
Представший перед судом комик заявил о своей невиновности
Сноубордистка повисла на рюкзаке над пропастью и умерла от инфаркта
Трое зумеров угодили в реанимацию из-за вейпов
Голливудский режиссер «засветился» в файлах Эпштейна
Starlink — все. Маск «приземлил» дальнобойные дроны ВСУ: значение для РФ
Генсек НАТО выступит в Верховной раде
Футбольный клуб «Крылья Советов» погасил миллиардные долги
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.