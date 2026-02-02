Выкладываю пластами на противень: сытное «Плато» — простой ужин из фарша и картошки, который зайдёт всем

Выкладываю пластами на противень: сытное «Плато» — простой ужин из фарша и картошки, который зайдёт всем

Когда не хочется долго стоять у плиты, а семью нужно накормить сытно и вкусно, этот вариант «Плато» выручает безотказно. Всё знакомо, всё просто — но в духовке обычные продукты превращаются в настоящую домашнюю вкуснятину. Получается сочная запеканка с мягкой картошкой, ароматным фаршем и нежной сметанной заливкой. Блюдо выходит щедрым, уютным и таким, что просят повторять снова и снова.

Ингредиенты: картофель — 6 шт., репчатый лук — 1 шт., свиной фарш — 400 г, грибы — 100–150 г, сметана — 1 стакан, яйцо — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, соль и чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для формы, тёртый сыр — по желанию.

Картофель очищаем и нарезаем тонкими ломтиками, лук режем полукольцами. Грибы нарезаем небольшими кубиками и смешиваем с фаршем, солим и перчим. Для заливки соединяем сметану, яйцо, чеснок, пропущенный через пресс, соль и перец, хорошо перемешиваем.

На противень выкладываем половину картофеля, слегка солим и перчим, сверху распределяем лук. Затем выкладываем фарш с грибами и при желании посыпаем тёртым сыром. Накрываем оставшимся картофелем, снова приправляем и заливаем сметанной смесью. Запекаем при 180–200 °C около 40–60 минут до мягкости картофеля и румяной корочки. За 5 минут до готовности можно добавить ещё немного сыра.

Ранее мы делились рецептом на ужин. В фарш — 1 картошка, в сковородку — соус: невероятные котлеты — томятся в заливке и тают во рту.