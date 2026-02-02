Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 13:03

Выкладываю пластами на противень: сытное «Плато» — простой ужин из фарша и картошки, который зайдёт всем

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда не хочется долго стоять у плиты, а семью нужно накормить сытно и вкусно, этот вариант «Плато» выручает безотказно. Всё знакомо, всё просто — но в духовке обычные продукты превращаются в настоящую домашнюю вкуснятину. Получается сочная запеканка с мягкой картошкой, ароматным фаршем и нежной сметанной заливкой. Блюдо выходит щедрым, уютным и таким, что просят повторять снова и снова.

Ингредиенты: картофель — 6 шт., репчатый лук — 1 шт., свиной фарш — 400 г, грибы — 100–150 г, сметана — 1 стакан, яйцо — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, соль и чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для формы, тёртый сыр — по желанию.

Картофель очищаем и нарезаем тонкими ломтиками, лук режем полукольцами. Грибы нарезаем небольшими кубиками и смешиваем с фаршем, солим и перчим. Для заливки соединяем сметану, яйцо, чеснок, пропущенный через пресс, соль и перец, хорошо перемешиваем.

На противень выкладываем половину картофеля, слегка солим и перчим, сверху распределяем лук. Затем выкладываем фарш с грибами и при желании посыпаем тёртым сыром. Накрываем оставшимся картофелем, снова приправляем и заливаем сметанной смесью. Запекаем при 180–200 °C около 40–60 минут до мягкости картофеля и румяной корочки. За 5 минут до готовности можно добавить ещё немного сыра.

Ранее мы делились рецептом на ужин. В фарш — 1 картошка, в сковородку — соус: невероятные котлеты — томятся в заливке и тают во рту.

Проверено редакцией
Читайте также
В фарш — 1 картошка, в сковородку — соус: невероятные котлеты — томятся в заливке и тают во рту
Общество
В фарш — 1 картошка, в сковородку — соус: невероятные котлеты — томятся в заливке и тают во рту
Реально вкусное блюдо из картошки и фарша в сковороде: сытный ужин для большой семьи
Общество
Реально вкусное блюдо из картошки и фарша в сковороде: сытный ужин для большой семьи
Куриная солянка — это просто обожание: не такая жирная и бульон-скороспелка — идеальный вариант
Общество
Куриная солянка — это просто обожание: не такая жирная и бульон-скороспелка — идеальный вариант
Говядина в рукаве с луком и паприкой: мясо тает во рту! Мариную в соевом соусе, запекаю — сочное, ароматное, без хлопот
Общество
Говядина в рукаве с луком и паприкой: мясо тает во рту! Мариную в соевом соусе, запекаю — сочное, ароматное, без хлопот
Грибы с луком, немного сметаны — делю на порции из теста фило. Хрустящие самосики с ароматной начинкой
Общество
Грибы с луком, немного сметаны — делю на порции из теста фило. Хрустящие самосики с ароматной начинкой
картошка
фарш
простой рецепт
мясо
грибы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрону предрекли обидный статус после эпопеи с госбюджетом
Жителям Свердловской области раскрыли причину роста цен на молоко
В Ленобласти задержали группу предполагаемых черных риелторов
В Мурино раскрыли пособников украинских мошенников
Раскрыто, как Хинштейн руководит Курской областью после ДТП
В Госдуме назвали фразы, которые заставят мошенника «сдаться»
В ГД предложили запретить пускать несовершеннолетних в бани без взрослых
В Европе признали готовность Украины к «очень трудным уступкам»
Следы пропавшего мальчика из Горелово обрываются у белого джипа
В России грядет эпидемия оспы обезьян? Чем опасна, случаи заражения
«Сложный процесс»: в Кремле рассказали, как идут переговоры по Украине
«Умер, как герой»: актер сериала «Триггер» погиб в зоне СВО
«Мысль здравая»: в Кремле поддержали одно предложение французов
Начальник учебного центра МВД в Коми остается под стражей после взрыва
Стало известно, будет ли «Грэмми» запрещен после жесткой критики Трампа
В России решили судьбу имущества крупного прогоревшего банка
Курьеру по делу о ложном похищении подростка в Красноярске грозит арест
В Кремле оценили роль Ельцина в истории России
Песков отказался раскрывать детали визита Дмитриева в Майами
Москва прорабатывает вопрос вывоза обогащенного урана из Ирана
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.