01 марта 2026 в 15:46

Самый сочный и нежный рулет: готовлю начинку, а вместо фольги — ароматный бекон: запекаю и подаю вкусноту

Фото: D-NEWS.ru
Кажется, что такой рулет готовить сложно, но на деле процесс занимает всего 15 минут активного времени. Остальное сделает духовка, подарив вам кулинарный шедевр.

Для рулета мне понадобится: куриные грудки (2 шт.), бекон (200 г), шампиньоны (250 г), сыр (100 г), чеснок (2 зубчика), укроп, сливочное масло, горчица, соус барбекю, соль, перец, паприка.

Куриные грудки разрезаю вдоль, но не до конца, и раскрываю как книжку. Отбиваю до толщины 1 см. Натираю солью, перцем, паприкой и смазываю горчицей. Шампиньоны мелко режу и обжариваю на сливочном масле с чесноком до золотистого цвета. Остужаю. Сыр натираю на терке, укроп мелко рублю. Смешиваю грибы с сыром и укропом. На каждую грудку выкладываю грибную начинку, равномерно распределяю. Аккуратно сворачиваю рулетом. Каждый рулет оборачиваю полосками бекона внахлест. Выкладываю рулеты швом вниз в форму для запекания. Смазываю соусом барбекю. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до румяной корочки. Даю немного остыть перед нарезкой.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

