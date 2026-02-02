Зимняя Олимпиада — 2026
В фарш — 1 картошка, в сковородку — соус: невероятные котлеты — томятся в заливке и тают во рту

Фото: D-NEWS.ru
Есть блюда, которые не нуждаются в рекламе — их выдают аромат и пустые тарелки. Эти котлеты именно такие: сочные, мягкие, с густым сливочно-томатным соусом, в котором хочется вымачивать хлеб до последней капли. В итоге получается идеальный вариант для обеда или ужина: котлеты не сухие, не жареные «впустую», а именно томлёные — по-домашнему уютные и очень сытные.

Ингредиенты: для котлет — свино-куриный фарш — 750 г, репчатый лук — 1 средний, чеснок — 2 зубчика, сырой картофель — 1 крупный (около 350 г), яйцо — 1 шт., соль и чёрный перец — по вкусу, копчёная паприка и приправа для фарша — по вкусу; для соуса — томатная паста — 1 ст. л., сметана — 3 ст. л. (10%, при более жирной достаточно 2 ст. л.), мука — 1 ст. л. с небольшой горкой, вода около — 350 мл.

В фарш добавляем измельчённый лук, чеснок, натёртый и хорошо отжатый картофель, яйцо, соль и специи. Массу тщательно вымешиваем и слегка отбиваем, чтобы котлеты получились нежными. Формируем котлеты и обжариваем их на растительном масле до румяной корочки с двух сторон. Для соуса смешиваем томатную пасту, сметану, муку и специи, затем вливаем воду и тщательно размешиваем до гладкости. Заливаем котлеты соусом, накрываем крышкой и тушим около 20 минут на среднем огне, пока соус не станет густым, а котлеты — особенно мягкими.

Ранее мы делились рецептом сочных котлеток «Птичье молоко». Нежные внутри, румяные снаружи и с сюрпризом.

