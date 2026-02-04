Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 11:30

В Вашингтоне обеспокоились последними перестановками в элитах КНР

NYT: США анализируют мотивы кадровых чисток в руководстве Китая

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Разведка США уделяет повышенное внимание действиям председателя КНР Си Цзиньпина и мотивам кадровых чисток в высших эшелонах власти, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. В Вашингтоне считают происходящее фактором, способным повлиять на внутреннюю стабильность Китая и международную безопасность.

Как отмечает издание, за почти 14 лет нахождения у власти Си Цзиньпин последовательно укреплял контроль над Коммунистической партией Китая, проводя масштабные перестановки в политическом и силовом руководстве страны. Эти процессы затронули высокопоставленных чиновников, представителей силовых структур, а также выходцев из влиятельных партийных семей.

The New York Times подчеркивает, что для США принципиально важно понять, какими соображениями руководствуется китайский лидер при принятии подобных решений. Среди возможных причин эксперты называют стремление усилить личный контроль, устранить потенциальные центры влияния, а также продолжение антикоррупционной кампании.

Ранее сообщалось, что вслед за армейским руководством под удар попал глава МЧС КНР Ван Сянси, которого подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и закона». По словам аналитиков, до этого в отношении действующих министров уголовные дела заводили очень редко, тем более учитывая тот факт, что Ван является секретарем компартии.

