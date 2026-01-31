Глава МЧС попал под удар в рамках чистки в высшем руководстве Китая Reuters: главу МЧС Китая Ван Сянси заподозрили в коррупции

Власти Китая продолжают чистки в высшем руководстве страны по обвинениям в коррупции, сообщает Reuters. По его информации, вслед за армейским руководством под удар попал глава МЧС КНР Ван Сянси, которого подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и закона».

По словам аналитиков, до этого в отношении действующих министров уголовные дела заводили очень редко, тем более учитывая тот факт, что Ван является секретарем компартии. Кроме того, на прошлой неделе министерство обороны объявило о начале расследования в отношении верховного генерала Чжан Юся, который занимает второе место после председателя КНР Си Цзиньпина в военном руководстве.

В прошлом году в Китае начали рекордные 65 расследований в отношении высокопоставленных чиновников, а также усилили контроль за бывшими руководителями университетов и государственных предприятий. Как заявил Си Цзиньпин, борьба с коррупцией — это битва, которую страна не должна проиграть.

