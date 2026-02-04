Застрявшие на оторванной льдине рыбаки попали на видео Более 100 рыбаков застряли на оторванной льдине на Сахалине

Более сотни рыбаков застряли на оторванной льдине на Сахалине, передает Telegram-канал Amur Mash и публикует соответствующее видео. Они рыбачили с утра возле села Стародубское, а после обеда на корке образовалась крупная трещина, которая быстро расползлась, перекрыв путь к берегу.

В материале сказано, что спасатели эвакуировали их на лодке. Некоторые рыбаки добрались до земли сами.

Ранее сообщалось, что на Сахалине спасатели на аэросанях выехали за двумя рыбаками, которые оказались на отколовшейся льдине. В спасательной операции участвовали восемь сотрудников МЧС, было привлечено шесть единиц специальной техники. В результате специалисты чрезвычайного ведомства сопроводили любителей подледного лова до берега. Никто в результате происшествия не пострадал.

До этого двое несовершеннолетних провалились под лед на реке Десне в Брянске 20 января. Инцидент произошел днем в Бежицком районе города рядом с жилым комплексом в микрорайоне Московский. Дети катались на тюбингах-«ватрушках» на берегу реки. Прокуратура организовала проверку по данному факту, Следственный комитет возбудил уголовное дело.