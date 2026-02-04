Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 11:33

Застрявшие на оторванной льдине рыбаки попали на видео

Более 100 рыбаков застряли на оторванной льдине на Сахалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Более сотни рыбаков застряли на оторванной льдине на Сахалине, передает Telegram-канал Amur Mash и публикует соответствующее видео. Они рыбачили с утра возле села Стародубское, а после обеда на корке образовалась крупная трещина, которая быстро расползлась, перекрыв путь к берегу.

В материале сказано, что спасатели эвакуировали их на лодке. Некоторые рыбаки добрались до земли сами.

Ранее сообщалось, что на Сахалине спасатели на аэросанях выехали за двумя рыбаками, которые оказались на отколовшейся льдине. В спасательной операции участвовали восемь сотрудников МЧС, было привлечено шесть единиц специальной техники. В результате специалисты чрезвычайного ведомства сопроводили любителей подледного лова до берега. Никто в результате происшествия не пострадал.

До этого двое несовершеннолетних провалились под лед на реке Десне в Брянске 20 января. Инцидент произошел днем в Бежицком районе города рядом с жилым комплексом в микрорайоне Московский. Дети катались на тюбингах-«ватрушках» на берегу реки. Прокуратура организовала проверку по данному факту, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Сахалин
рыбаки
эвакуация
спасение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты новые детали нападения восьмиклассницы на школу в Красноярске
Россиянка пережила клиническую смерть после купания в море в Таиланде
Девочку с ножом из красноярской школы доставили на допрос
Политолог ответил, как украинцы без боя могут свергнуть Зеленского
Ученица красноярской школы раскрыла жуткие подробности инцидента с поджогом
Готовивший теракт в колонии на Кубани рассказал о своих планах
Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждения дела против судьи
МИД рассказал о контактах России с Данией
В Центробанке нарастает тревога после повышения НДС до 22%
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
В школе высказались о травле поджигательницы одноклассниками
Число пострадавших от рук школьницы-поджигательницы увеличилось
В России стартовал отбор в отряд космонавтов с помощью ИИ
Юный извращенец изнасиловал мигрантку в яме: как наказали подростка?
Благотворительная акция «Тележки Добра» состоится в 10 городах России
Посадившего самолет в поле пилота переманивают за рубеж
Психолог назвала тревожные сигналы в поведении детей
«Единая Россия» отчитается перед избирателями о выполнении обещаний
Путин назвал народ Китая дружеским
В одном из регионов ПФО ввели режим беспилотной опасности
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.