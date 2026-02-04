Назван богатейший человек в истории Forbes: Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $800 млрд

Состояние американского предпринимателя Илона Маска впервые в истории превысило $800 млрд (61,5 трлн рублей), сообщает Forbes. Рекордный рост произошел после сделки, в рамках которой ракетная корпорация миллиардера SpaceX приобрела его же компанию xAI.

После сделки, в результате которой SpaceX была оценена в $1 трлн, а xAI — в $250 млрд (19,2 трлн рублей), Маск теперь владеет 43% акций объединенной компании стоимостью $542 млрд (41,8 трлн рублей). Таким образом, ракетная корпорация стала самым ценным активом предпринимателя. Ему также принадлежат 12% акций Tesla и крупные опционы.

Маск с большим отрывом возглавляет мировой рейтинг миллиардеров, опережая второго в списке — сооснователя Google Ларри Пейджа — почти на $600 млрд (46 трлн рублей). Это уже четвертый рекорд капитала бизнесмена за последние несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Маск вернулся в большую политику и готов финансировать кампанию республиканцев на промежуточных выборах 2026 года в США. По словам аналитиков, его прохладные отношения с американским лидером Дональдом Трампом улучшились.