Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 14:28

Тонко нашинкованная капуста, яйца и волшебная заливка на кефире. Получается невероятно нежный и ароматный пирог «как из русской печи»

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Беру простую свежую капусту, яйца и кефир — собираю волшебный пирог прямо в форме. Это гениально просто и невероятно вкусно, идеальный рецепт сытного и душевного блюда, которое напомнит вкус детства и домашнего уюта.

Получается обалденная вкуснятина: сочная, сладковатая капустная начинка с ароматом тмина и золотистая, невероятно пышная и нежная заливная основа, которая буквально тает во рту, как лучшие пироги из русской печи.

Для приготовления вам понадобится: 400 г белокочанной капусты, 1 луковица, 4 яйца, 250 мл кефира, 5 ст. л. муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1/2 ч. л. тмина, соль, перец, растительное масло. Капусту тонко нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами. Обжарьте лук до мягкости, добавьте капусту, тмин, соль и перец. Тушите под крышкой 15 минут, пока капуста не станет мягкой. Остудите. Для заливки взбейте яйца с кефиром, мукой, разрыхлителем и щепоткой соли до гладкости. В смазанную маслом форму выложите капустную начинку, равномерно залейте кефирным тестом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до румяной корочки и сухой зубочистки. Дайте немного остыть в форме.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
«Птичье молоко» теперь готовлю без яиц: стало еще вкуснее и нежнее — простой рецепт за считанные минуты
Общество
«Птичье молоко» теперь готовлю без яиц: стало еще вкуснее и нежнее — простой рецепт за считанные минуты
Секрет советских хозяек — хрущевское тесто: быстрое и хранится долго!
Семья и жизнь
Секрет советских хозяек — хрущевское тесто: быстрое и хранится долго!
Мяса меньше, а вкуса — больше: биточки с капустой, рисом и кабачком — готовим в духовке
Общество
Мяса меньше, а вкуса — больше: биточки с капустой, рисом и кабачком — готовим в духовке
Эти лепешки из капусты улетают быстрее котлет: готовим по простому рецепту на кефирном тесте
Общество
Эти лепешки из капусты улетают быстрее котлет: готовим по простому рецепту на кефирном тесте
Бретонский пирог с мармеладом: рассыпчатое песочное тесто, яркая сердцевина. Настоящая французская выпечка, которая тает во рту
Общество
Бретонский пирог с мармеладом: рассыпчатое песочное тесто, яркая сердцевина. Настоящая французская выпечка, которая тает во рту
рецепты
капуста
пироги
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Имя Аллы Пугачевой всплыло в скандальных файлах Эпштейна
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью одного из новейших дронов
Терапевт перечислил тревожные признаки проблем с щитовидкой
Раскрыты результаты допинг-тестов участников Олимпиады-2026 от России
«Засуетилась рано»: мать убитого мальчика пыталась найти его в день пропажи
Датчане разочаровались в США на фоне скандала с Гренландией
В IBA отреагировали на смену главы попечительского совета ФСБР
Сын Жильцовой назвал причину смерти матери
Россиянам разрешили регистрироваться в апартаментах
Похолодало до -30. Когда будет оттепель? Прогноз погоды в Москве на февраль
Юрист ответил, какие действия подпадают под жестокое обращение с животным
Политолог раскрыл истинный смысл слов Рютте о войсках НАТО на Украине
Ушла из жизни легендарный советский диктор
Раскрыты детали кровавой разборки в школе под Красноярском
Монобровь, съемки обнаженной у отца, критика: как живет Дарья Мороз
Минфин Украины подсчитал общую сумму кредитов от ЕС
Онколог назвал средний возраст развития рака в России
Автоэксперт рассказал об опасности покупки авто малоизвестных брендов
В Госдуме назвали рискованным план Запада и Украины по военному ответу
Власти Франции всерьез занялись медиагигантом Маска
Дальше
Самое популярное
СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский
Россия

СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Культура

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Россия

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.