Тонко нашинкованная капуста, яйца и волшебная заливка на кефире. Получается невероятно нежный и ароматный пирог «как из русской печи»

Беру простую свежую капусту, яйца и кефир — собираю волшебный пирог прямо в форме. Это гениально просто и невероятно вкусно, идеальный рецепт сытного и душевного блюда, которое напомнит вкус детства и домашнего уюта.

Получается обалденная вкуснятина: сочная, сладковатая капустная начинка с ароматом тмина и золотистая, невероятно пышная и нежная заливная основа, которая буквально тает во рту, как лучшие пироги из русской печи.

Для приготовления вам понадобится: 400 г белокочанной капусты, 1 луковица, 4 яйца, 250 мл кефира, 5 ст. л. муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1/2 ч. л. тмина, соль, перец, растительное масло. Капусту тонко нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами. Обжарьте лук до мягкости, добавьте капусту, тмин, соль и перец. Тушите под крышкой 15 минут, пока капуста не станет мягкой. Остудите. Для заливки взбейте яйца с кефиром, мукой, разрыхлителем и щепоткой соли до гладкости. В смазанную маслом форму выложите капустную начинку, равномерно залейте кефирным тестом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до румяной корочки и сухой зубочистки. Дайте немного остыть в форме.

