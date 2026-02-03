Бретонский пирог с мармеладом: рассыпчатое песочное тесто, яркая сердцевина. Настоящая французская выпечка, которая тает во рту

Снаружи — скромный, даже на вид песочный круг с аккуратной решеткой. Внутри — взрыв цвета и вкуса: ярко-оранжевый мармелад, пряная цедра и теплый аромат ванили. Это тот случай, когда вся роскошь скрыта под неприметной крышкой.

Для пирога 180 граммов мягкого, но не растаявшего соленого сливочного масла взбиваю миксером со 150 граммами сахарной пудры, мелко натертой цедрой одного апельсина и семенами из половинки стручка ванили до легкой, воздушной массы. По одному добавляю 4 крупных яичных желтка, взбивая после каждого до полного соединения. В отдельной миске смешиваю 200 граммов просеянной муки, 60 граммов молотого миндаля и половину чайной ложки крупной морской соли. Постепенно, на низкой скорости, ввожу сухую смесь в масляно-яичную основу. Получается мягкое, пластичное тесто, напоминающее густое печенье. Форму со съемным дном (20 см) смазываю маслом. Половину теста (около 300 г) распределяю по дну формы, хорошо утрамбовывая и разравнивая лопаткой или мокрой рукой. Отправляю форму в морозилку на 15 минут, пока основа не затвердеет. Затем на замороженное тесто выкладываю 160 граммов апельсинового мармелада (или другого, не слишком жидкого) и аккуратно размазываю его, отступая от краев на 1 см. Снова убираю в морозилку на 15 минут. После этого поверх мармелада выкладываю оставшееся тесто, разравниваю его, полностью скрывая начинку.

Ставлю пирог в холодильник, пока разогревается духовка до 180°C. Для глазури взбиваю один желток с чайной ложкой молока и щепоткой соли. Смазываю этой смесью верх пирога. Вилкой рисую красивый решетчатый узор: сначала несколько параллельных линий, затем, повернув форму, — перпендикулярные им. Выпекаю 45 минут до ровного золотисто-коричневого цвета и появления блестящей корочки. Даю полностью остыть в форме на решетке, затем аккуратно снимаю бортик. Нарезаю на небольшие ломтики.

