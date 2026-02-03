Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 13:36

Бретонский пирог с мармеладом: рассыпчатое песочное тесто, яркая сердцевина. Настоящая французская выпечка, которая тает во рту

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Снаружи — скромный, даже на вид песочный круг с аккуратной решеткой. Внутри — взрыв цвета и вкуса: ярко-оранжевый мармелад, пряная цедра и теплый аромат ванили. Это тот случай, когда вся роскошь скрыта под неприметной крышкой.

Для пирога 180 граммов мягкого, но не растаявшего соленого сливочного масла взбиваю миксером со 150 граммами сахарной пудры, мелко натертой цедрой одного апельсина и семенами из половинки стручка ванили до легкой, воздушной массы. По одному добавляю 4 крупных яичных желтка, взбивая после каждого до полного соединения. В отдельной миске смешиваю 200 граммов просеянной муки, 60 граммов молотого миндаля и половину чайной ложки крупной морской соли. Постепенно, на низкой скорости, ввожу сухую смесь в масляно-яичную основу. Получается мягкое, пластичное тесто, напоминающее густое печенье. Форму со съемным дном (20 см) смазываю маслом. Половину теста (около 300 г) распределяю по дну формы, хорошо утрамбовывая и разравнивая лопаткой или мокрой рукой. Отправляю форму в морозилку на 15 минут, пока основа не затвердеет. Затем на замороженное тесто выкладываю 160 граммов апельсинового мармелада (или другого, не слишком жидкого) и аккуратно размазываю его, отступая от краев на 1 см. Снова убираю в морозилку на 15 минут. После этого поверх мармелада выкладываю оставшееся тесто, разравниваю его, полностью скрывая начинку.

Ставлю пирог в холодильник, пока разогревается духовка до 180°C. Для глазури взбиваю один желток с чайной ложкой молока и щепоткой соли. Смазываю этой смесью верх пирога. Вилкой рисую красивый решетчатый узор: сначала несколько параллельных линий, затем, повернув форму, — перпендикулярные им. Выпекаю 45 минут до ровного золотисто-коричневого цвета и появления блестящей корочки. Даю полностью остыть в форме на решетке, затем аккуратно снимаю бортик. Нарезаю на небольшие ломтики.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
В СССР при варке макарон добавляли сахар — а мы за голову хватались, как это вкусно: вот в чем секрет
Общество
В СССР при варке макарон добавляли сахар — а мы за голову хватались, как это вкусно: вот в чем секрет
«Птичье молоко» теперь готовлю без яиц: стало еще вкуснее и нежнее — простой рецепт за считанные минуты
Общество
«Птичье молоко» теперь готовлю без яиц: стало еще вкуснее и нежнее — простой рецепт за считанные минуты
Что есть перед выходом на мороз: простой зимний рацион, который помогает меньше мерзнуть и дольше сохранять тепло
Общество
Что есть перед выходом на мороз: простой зимний рацион, который помогает меньше мерзнуть и дольше сохранять тепло
Секрет сытного ужина без суеты: паста с мясным рагу и шпинатом, которая всегда получается с первого раза
Общество
Секрет сытного ужина без суеты: паста с мясным рагу и шпинатом, которая всегда получается с первого раза
В СССР при варке макарон добавляли сахар — а мы за голову хватались, как это вкусно: вот в чем секрет
Общество
В СССР при варке макарон добавляли сахар — а мы за голову хватались, как это вкусно: вот в чем секрет
еда
рецепты
торты
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армения открестилась от участия в ОДКБ
В Госдуме объяснили выдвижение Уорша на пост главы ФРС
Девушка попыталась поджечь ТЦ и «попалась» росгвардейцам
В Омске водитель легковушки устроил ДТП и вылетел из машины
Автоюрист оценил ужесточение правил техосмотра машин
Эксперт объяснила, когда громкий смех может стать причиной для увольнения
В афганских вузах будут учить медицине пророка
ВЦИОМ раскрыл, как часто россияне сталкиваются со сверхурочной работой
Врач предупредила о последствиях покраснения рук на морозе
«Они дождутся»: депутат о словах Рютте про войска НАТО на Украине
«Война против всех»: политолог назвал главную жертву файлов Эпштейна
Волонтер раскрыла неизвестные детали обнаружения тела Паши из Петербурга
Врач напомнила о разрушительном влиянии вейпов на организм подростков
Хакеры «уронили» сервис ТЦК, через который людей отправляют на фронт
Песков назвал морозы в Москве обычным явлением
Эпштейн обсуждал с разрабом Call of Duty «индоктринацию детей»
Биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026
На Солнце произошла мощная вспышка
Операция в КНР, особняк за 500 млн, отношения с шаманом: как живет Гагарина
Юрист ответил, как могут наказать семью напавшего на школу в Уфе ученика
Дальше
Самое популярное
Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев
Страны СНГ

Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.