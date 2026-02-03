Психиатр предупредил об опасности общения с ИИ Психиатр Фомин: общение с ИИ может вызывать ментальные расстройства

Общение с искусственным интеллектом может вызывать ментальные расстройства, рассказал Readovka.news врач-психиатр кандидат медицинских наук Евгений Фомин. Он отметил, что пациенты начали чаще обращаться за помощью из-за «ИИ-психоза».

Психиатр рассказал, что люди с подобными нарушениями уверены, что нейросети способны читать мысли, а цифровая среда является частью системы тотальной слежки. Фомин подчеркнул, что такой диагноз характерен для пациентов в возрасте 18–30 лет, активно пользующихся технологиями.

Он отметил, что в группе риска находятся люди с повышенной тревожностью, предпочитающие социальную изоляцию. По словам психиатра, в будущем ситуация может усугубиться.

Ранее врач Наталья Турская рассказала, что ошибка ИИ при постановке диагноза может привести к ухудшению состояния. Она отметила, что нейросети не несут ответственности за медицинские советы.