Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 14:42

Психиатр предупредил об опасности общения с ИИ

Психиатр Фомин: общение с ИИ может вызывать ментальные расстройства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Общение с искусственным интеллектом может вызывать ментальные расстройства, рассказал Readovka.news врач-психиатр кандидат медицинских наук Евгений Фомин. Он отметил, что пациенты начали чаще обращаться за помощью из-за «ИИ-психоза».

Психиатр рассказал, что люди с подобными нарушениями уверены, что нейросети способны читать мысли, а цифровая среда является частью системы тотальной слежки. Фомин подчеркнул, что такой диагноз характерен для пациентов в возрасте 18–30 лет, активно пользующихся технологиями.

Он отметил, что в группе риска находятся люди с повышенной тревожностью, предпочитающие социальную изоляцию. По словам психиатра, в будущем ситуация может усугубиться.

Ранее врач Наталья Турская рассказала, что ошибка ИИ при постановке диагноза может привести к ухудшению состояния. Она отметила, что нейросети не несут ответственности за медицинские советы.

нейросети
психиатры
риски
пациенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог рассказал, кого Киев накажет за «бусификацию» на Украине
Советский диктор эмоционально высказалась об ушедшей из жизни Жильцовой
В Госдуме рассказали о последствиях появления иностранных войск на Украине
Имя Аллы Пугачевой всплыло в скандальных файлах Эпштейна
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью одного из новейших дронов
Терапевт перечислил тревожные признаки проблем с щитовидкой
Раскрыты результаты допинг-тестов участников Олимпиады-2026 от России
«Засуетилась рано»: мать убитого мальчика пыталась найти его в день пропажи
Датчане разочаровались в США на фоне скандала с Гренландией
В IBA отреагировали на смену главы попечительского совета ФСБР
Сын Жильцовой назвал причину смерти матери
Россиянам разрешили регистрироваться в апартаментах
Похолодало до -30. Когда будет оттепель? Прогноз погоды в Москве на февраль
Юрист ответил, какие действия подпадают под жестокое обращение с животными
Политолог раскрыл истинный смысл слов Рютте о войсках НАТО на Украине
Ушла из жизни легендарный советский диктор
Раскрыты детали кровавой разборки в школе под Красноярском
Монобровь, съемки обнаженной у отца, критика: как живет Дарья Мороз
Минфин Украины подсчитал общую сумму кредитов от ЕС
Онколог назвал средний возраст развития рака в России
Дальше
Самое популярное
СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский
Россия

СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Культура

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Россия

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.