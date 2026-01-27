Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 16:32

Врач предупредила об опасности самодиагностики через ИИ

Врач Турская: ошибка ИИ может привести к ухудшению состояния

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ошибка ИИ при постановке диагноза может привести к ухудшению состояния, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Наталья Турская. Она отметила, что нейросети не несут ответственности за медицинские советы.

Самостоятельная постановка диагноза и подбор лечения с помощью нейросетей опасны — ошибка может привести к ухудшению состояния, развитию осложнений и потере времени. ИИ не несет юридической ответственности за рекомендации. Поэтому при любых симптомах инфекционного заболевания, особенно после поездок в эндемичные регионы, единственно верным решением остается обращение к врачу, — рассказала Турская.

Врач отметила, что ИИ можно использовать для анализа информации. Однако, по ее словам, он не может изменить клиническую оценку врача.

Ранее врач Любовь Дроздова рассказала, что поиск диагноза и протокола лечения в интернете опасен. Она пояснила, что нейросети, не будучи настоящими медицинскими специалистами, могут дать ошибочную информацию и порекомендовать неподходящее лечение.

