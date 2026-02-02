Эти лепёшки из капусты улетают быстрее котлет: готовим по простому рецепту на кефирном тесте

Капуста в этом рецепте раскрывается совсем по-другому. Без запаха, без водянистости — только мягкая текстура, румяная корочка и ощущение, что ешь что-то гораздо более сытное, чем овощи. Отличный вариант, когда хочется домашней еды без мяса, но чтобы наелись все. Получаются мягкие, сытные и румяные лепёшки с ярким овощным вкусом. Простые продукты, минимум усилий — а результат такой, что рецепт просят сразу после первой порции.

Ингредиенты: капуста — 500 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., кефир — 400 мл, яйцо — 1 шт., мука — 300 г, соль — 1,5 ч. л., сода — 1 ч. л., растительное масло — для жарки.

Лук мелко нарезаем, морковь натираем на крупной тёрке, капусту тонко шинкуем. В сковороде обжариваем лук, добавляем морковь и доводим до мягкости, затем кладём капусту, солим половиной нормы соли и тушим под крышкой на среднем огне до мягкости. В миске смешиваем кефир, яйцо, оставшуюся соль и соду, добавляем муку и замешиваем густое тесто. Вмешиваем тёплую капусту. На сковороде с небольшим количеством масла обжариваем лепёшки под крышкой с двух сторон до румяной корочки.

