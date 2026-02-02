Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 17:35

Эти лепёшки из капусты улетают быстрее котлет: готовим по простому рецепту на кефирном тесте

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Капуста в этом рецепте раскрывается совсем по-другому. Без запаха, без водянистости — только мягкая текстура, румяная корочка и ощущение, что ешь что-то гораздо более сытное, чем овощи. Отличный вариант, когда хочется домашней еды без мяса, но чтобы наелись все. Получаются мягкие, сытные и румяные лепёшки с ярким овощным вкусом. Простые продукты, минимум усилий — а результат такой, что рецепт просят сразу после первой порции.

Ингредиенты: капуста — 500 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., кефир — 400 мл, яйцо — 1 шт., мука — 300 г, соль — 1,5 ч. л., сода — 1 ч. л., растительное масло — для жарки.

Лук мелко нарезаем, морковь натираем на крупной тёрке, капусту тонко шинкуем. В сковороде обжариваем лук, добавляем морковь и доводим до мягкости, затем кладём капусту, солим половиной нормы соли и тушим под крышкой на среднем огне до мягкости. В миске смешиваем кефир, яйцо, оставшуюся соль и соду, добавляем муку и замешиваем густое тесто. Вмешиваем тёплую капусту. На сковороде с небольшим количеством масла обжариваем лепёшки под крышкой с двух сторон до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом чувашских хуплу. Сочные пироги, которые готовят веками.

Проверено редакцией
Читайте также
Пирог без теста: из капусты и яиц на сковороде. Сытный, низкокалорийный и очень простой. Хрустящая корочка + нежная серединка
Общество
Пирог без теста: из капусты и яиц на сковороде. Сытный, низкокалорийный и очень простой. Хрустящая корочка + нежная серединка
Натрите картошку, добавьте тмин — и в духовку. Ароматные лепешки «С пылу с жару» — полезно и не нужно стоять у плиты
Общество
Натрите картошку, добавьте тмин — и в духовку. Ароматные лепешки «С пылу с жару» — полезно и не нужно стоять у плиты
Турецкая юфка с начинкой из двух сыров. Фета дает соленость, тертый сыр — тягучесть. Быстро, сытно, пальчики оближешь
Общество
Турецкая юфка с начинкой из двух сыров. Фета дает соленость, тертый сыр — тягучесть. Быстро, сытно, пальчики оближешь
Простое печенье с сахарной корочкой: тесто на масле — нежность. Готовим земелах
Общество
Простое печенье с сахарной корочкой: тесто на масле — нежность. Готовим земелах
Мини-оладьи из бананов: порадуйте семью необычайно вкусным завтраком или перекусом
Общество
Мини-оладьи из бананов: порадуйте семью необычайно вкусным завтраком или перекусом
капуста
лепешки
тесто
простой рецепт
оладьи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн пропустит годовщину освобождения Курска
Форум CSTB.PRO.MEDIA 2026 состоится в Москве
Проходящим по делу об убийстве младенца врачам смягчили приговор
Названа «единственная сила», способная не допустить Зеленского к выборам
Раскрыто, почему США все-таки решили участвовать в переговорах по Украине
Москвичам дали неутешительный прогноз погоды на февраль
Украинцы с «Маринеры» боятся возвращаться домой
Кто такой Эпштейн: кто в «списке педофилов», что за остров, связь с Россией
Нарколог предупредил о вреде безникотиновых сигарет
Европа увеличила импорт российского газа через «Турецкий поток» на 10%
В файлах Эпштейна нашли девушек из Саратова и Самары
Закопали в пяти местах: петербуржца зверски убили в Таиланде — подробности
Риелтор перечислил минусы жизни в загородном доме
В Европе решили запретить себе покупать у России редкие металлы
Несколько детей отравились угарным газом в российском детском саду
Китай нацелился на мировую роль юаня
Цена на золото рухнула до минимума
«Никаких акций»: МОК сделал предупреждение украинцам перед Олимпиадой
Воробьев рассказал о мерах поддержки бойцов СВО в Подмосковье в 2026 году
Первый допинговый скандал разгорелся в преддверии зимней Олимпиады в Италии
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.