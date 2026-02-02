Зимняя Олимпиада — 2026
Не курники, а чувашские хуплу: сочные пироги, которые готовят веками

Если вы любите сытную домашнюю выпечку, но курники уже приелись — самое время познакомиться с хуплу. Это классические чувашские пироги с мясом и картофелем, сочные внутри и румяные снаружи, с тем самым ароматом «как из печи». Минимум специй, простые продукты и правильная технология — всё работает на вкус.

Ингредиенты: для теста — пшеничная мука — 500 г, тёплое молоко — 200 мл (или вода), яйцо — 1 шт., сливочное масло — 100 г, соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., сухие дрожжи — 1 ч. л. (или 10 г прессованных); для начинки — говядина или свинина 300 г, картофель — 3 средние клубня, лук — 1 крупный, соль — 1 ч. л., чёрный перец — ½ ч. л., сливочное масло — 30 г; для смазки — яйцо 1 шт.

В тёплом молоке растворяем дрожжи с сахаром и оставляем на 10 минут до появления пены. Добавляем соль, яйцо и размягчённое масло, перемешиваем и постепенно вмешиваем муку — тесто должно получиться мягким и упругим. Накрываем и оставляем в тепле на 1 час. Мясо и картофель нарезаем мелкими кубиками одинакового размера, лук — тонкими полукольцами. Всё соединяем, солим, перчим и хорошо перемешиваем. Подошедшее тесто делим на порции, раскатываем лепёшки толщиной около 5 мм. В центр выкладываем начинку, края поднимаем и защипываем, формируя характерный треугольник с отверстием сверху. Выкладываем пироги на противень с пергаментом, смазываем взбитым яйцом и выпекаем при 180 °C 35–40 минут до румяной корочки. За 10 минут до готовности аккуратно вливаем в отверстие немного горячей воды или бульона и кладём крошечный кусочек масла — так хуплу получится особенно сочным.

Ранее мы делились рецептом салата-пятиминутки без варки. Нужна копчёная курица, фасоль и сухарики — вкуснота на любое застолье.

