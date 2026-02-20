Зимняя Олимпиада — 2026
Секрет воздушной начинки: готовим блинные конвертики с суфле

Секрет воздушной начинки: готовим блинные конвертики с суфле
Существует мнение, что творог в десертах ведет себя капризно, часто делая выпечку либо слишком сухой, либо, наоборот, влажной и тяжелой. Однако, если знать маленькую хитрость и соединить его с правильными фруктами, можно получить воздушное суфле, которое превратит обычные блины в изысканное лакомство.

Для начала приготовим классические тонкие блины, но с небольшим нюансом: в миске взбиваем два яйца с чайной ложкой сахара и щепоткой соли, вливаем 300 мл теплого молока, затем постепенно добавляем 200 г муки и в самом конце — 50 г растопленного сливочного масла, которое придаст эластичность. Жарим стопку тонких кружевных блинчиков и оставляем их остывать под крышкой, чтобы края не подсыхали.

Пока блины доходят до нужной кондиции, готовим начинку, которая станет настоящей изюминкой: 400 г мягкого творога (лучше брать 9%) тщательно протираем через сито или пробиваем блендером, чтобы добиться пастообразной консистенции без крупинок. Два спелых банана разминаем вилкой в пюре и смешиваем с творогом, добавляем по вкусу сахарную пудру и пакетик ванилина для аромата. Отдельно взбиваем два яичных белка с каплей лимонного сока до устойчивых пиков и аккуратно, лопаткой, вмешиваем их в творожно-банановую массу движениями снизу вверх — именно этот прием подарит начинке невесомость и легкость.

Теперь берем остывший блинчик, выкладываем на его центр пару столовых ложек творожного суфле и заворачиваем аккуратным конвертом, подгибая края внутрь. Важно не делать пирожки слишком плотными, чтобы внутри оставалось место для воздуха. Обжариваем конвертики на сливочном масле с двух сторон до золотистой хрустящей корочки, буквально по две минуты на среднем огне.

Подавать такие пирожки лучше сразу, пока суфле внутри теплое и тает во рту, посыпав сверху сахарной пудрой и добавив несколько свежих ягод для яркости.

  • Совет от шефа: чтобы творожная начинка точно не вытекла во время жарки и держала форму, перед подачей убедитесь, что белки взбиты правильно — перевернутая миска с готовой меренгой не должна ронять массу, тогда ваше суфле останется воздушным даже в горячем виде.

  • Калорийность и БЖУ на 100 граммов: примерно 210 ккал, белки 11 г, жиры 8 г, углеводы 23 г.

