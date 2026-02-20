Блинчатые пирожки с тофу: легкий веганский хит

Мечтаете о сытных пирожках без мяса? Блинчатые пирожки с тофу — полезный и вкусный выбор для поста или диеты. Готовы за 35 минут, без лишних калорий.

Тесто: 250 г муки, 1 льняное яйцо, 450 мл воды, соль, масло. Выпекайте по 1–2 минуты с обеих сторон, как стандартные блинчики. Начинка: разомните 350 г тофу вилкой, добавьте соевый соус, чеснок, имбирь, зеленый лук и специи. Разложите по блинам, закрутите конвертами, обжарьте на антипригарной сковороде 4 минуты с каждой стороны до золотистости. На 100 г — всего 220 ккал, много белка. Блинчатые пирожки с тофу покорят веганов и не только.

