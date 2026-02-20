Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 10:10

Блинчатые пирожки с тофу: легкий веганский хит

Блинчатые пирожки с тофу: легкий веганский хит Блинчатые пирожки с тофу: легкий веганский хит Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мечтаете о сытных пирожках без мяса? Блинчатые пирожки с тофу — полезный и вкусный выбор для поста или диеты. Готовы за 35 минут, без лишних калорий.

Тесто: 250 г муки, 1 льняное яйцо, 450 мл воды, соль, масло. Выпекайте по 1–2 минуты с обеих сторон, как стандартные блинчики. Начинка: разомните 350 г тофу вилкой, добавьте соевый соус, чеснок, имбирь, зеленый лук и специи. Разложите по блинам, закрутите конвертами, обжарьте на антипригарной сковороде 4 минуты с каждой стороны до золотистости. На 100 г — всего 220 ккал, много белка. Блинчатые пирожки с тофу покорят веганов и не только.

Ранее мы поделились рецептом веганских блинов без молока и яиц.

блины
Масленица
тофу
веганы
пирожки
рецепты
простые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число оставшихся на Украине истребителей F-16
Путин назначил нового замглавы МИД России
Стало известно, когда состоится новый раунд переговоров по Украине
Преемник Эпштейна выплатит компенсации всем оставшимся жертвам
В России могут создать спецэнергозоны для искусственного интеллекта
Работавшего в Донбассе итальянского журналиста задержали в Стамбуле
Назван новый посол России в Турции
В Госдуме ответили, зачем ЦБ хочет создать реестр финансовых инфлюенсеров
Россияне оценили работу Путина
США укрепят свои силы на Ближнем Востоке на фоне напряженности с Ираном
Дмитриев пошутил об Обаме-инопланетянине
ЕС готовит сенсационный шаг против танкеров с российской нефтью
Осужденный за проукраинские листовки художник умер от инфаркта
Мошенники обещают россиянам 80 тыс. рублей перед 23 Февраля
В России с марта начнет действовать ГОСТ на бананы
Стало известно, из-за кого могли ввести санкции Украины против Лукашенко
Названо число россиян, которые сэкономят на подарках к 23 Февраля и 8 Марта
Готовивший теракт агент Украины открыл огонь по силовикам
Спасатели прибыли в село Амаранка после исчезновения вертолета с людьми
Раскрыта «дьявольская» начинка БПЛА ВСУ после атаки на Севастополь
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.