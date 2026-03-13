Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 17:01

Легкий способ побаловать семью домашней выпечкой — испечь косички из слоеного теста с яблоками

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Легкий способ побаловать семью домашней выпечкой — испечь косички из слоеного теста с яблочной начинкой. Это эффектные и невероятно вкусные слойки, которые готовятся проще, чем кажется.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 2 крупных яблока, 3–4 ст. л. сахара, 3–4 ст. л. абрикосового джема или повидла, корица по желанию, яйцо для смазывания.

Рецепт: яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. В сковороде потушите яблоки с сахаром и корицей до мягкости (около 5–7 минут), дайте остыть. Слоеное тесто слегка раскатайте и разрежьте на прямоугольники (примерно 10х15 см). На каждый прямоугольник выложите слой яблочной начинки, размажьте, сверху нанесите тонкий слой абрикосового джема. Сверните каждый прямоугольник в неплотный рулет. Острым ножом разрежьте каждый рулет вдоль, не доходя до конца 1–1,5 см. Заплетите две половинки в косичку, перекладывая их друг через друга. Выложите косички на противень. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить творожные палочки в духовке — альтернатива сырникам.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
Хачапури больше не делаю. Сыр, зелень и лаваш — вот и всё, что нужно для этих конвертиков: хоть на завтрак, хоть на ужин
Общество
Общество
Общество
Семья и жизнь
выпечка
рецепты
слойки
пирожки
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличилось число жертв атаки ВСУ на Брянск
«Трещит по швам»: Слуцкий перечислил причины развала Евросоюза
Двое жителей Курской области пострадали от атаки ВСУ
Убийство на 8 Марта и рабы в коровнике: главные ЧП за неделю
Саудовская Аравия резко сократила добычу нефти
Иран заявил о самом мощном обстреле Израиля с начала операции
Политолог ответил, могут ли США компенсировать ОАЭ ущерб из-за атак Ирана
«Заключат сделку до июля»: раскрыт хитрый план Трампа по завершению СВО
Две страны выразили солидарность с Турцией в связи с атаками ее территории
Объединение создателей «Кириешек» признали террористами
Военная база США содрогнулась от серии ударов иранских ракет
Раскрыто содержание переговоров Лаврова с гендиректором МАГАТЭ
ФАС назвала сумму необоснованных тарифов в России
В Одессе накрыли масштабную схему переправки уклонистов
Над российскими регионами сбили четыре десятка дронов
Гитара фронтмена Pink Floyd стала самой дорогой в мире
В Иране раскрыли, сколько женщин и детей загубили атаки США и Израиля
Сын украинского банкира устроил страшную расправу над отцом в Италии
Совбез отчитался о завершении внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии
Названо неочевидное условие, при котором возможен распад Евросоюза
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.