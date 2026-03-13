Легкий способ побаловать семью домашней выпечкой — испечь косички из слоеного теста с яблоками

Легкий способ побаловать семью домашней выпечкой — испечь косички из слоеного теста с яблочной начинкой. Это эффектные и невероятно вкусные слойки, которые готовятся проще, чем кажется.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 2 крупных яблока, 3–4 ст. л. сахара, 3–4 ст. л. абрикосового джема или повидла, корица по желанию, яйцо для смазывания.

Рецепт: яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. В сковороде потушите яблоки с сахаром и корицей до мягкости (около 5–7 минут), дайте остыть. Слоеное тесто слегка раскатайте и разрежьте на прямоугольники (примерно 10х15 см). На каждый прямоугольник выложите слой яблочной начинки, размажьте, сверху нанесите тонкий слой абрикосового джема. Сверните каждый прямоугольник в неплотный рулет. Острым ножом разрежьте каждый рулет вдоль, не доходя до конца 1–1,5 см. Заплетите две половинки в косичку, перекладывая их друг через друга. Выложите косички на противень. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

