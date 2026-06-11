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11 июня 2026 в 11:20

Как пошла клубника, беру творог и пеку ватрушки: на сбор 10 минут — и в духовке уже сидят ароматные пышечки с начинкой

Фото: D-NEWS.ru
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Как только появляется первая сладкая клубника, сразу вспоминаю этот рецепт. Никаких дрожжей, долгой расстойки и сложного теста. Смешали творог с несколькими простыми ингредиентами, сделали небольшие корзиночки, наполнили ароматной клубничной начинкой — и можно отправлять в духовку.

Для приготовления вам понадобится:

Для основы: творог 5% — 360 г, яйца — 2 шт., рисовая мука — 120 г, разрыхлитель — ½ ч. л., сахар — 50 г.

Для начинки: клубника — 300 г, кукурузный крахмал — 2 ст. л., сахар — 40–50 г, вода — 2 ст. л.

Смешайте творог, яйца, сахар, рисовую муку и разрыхлитель до однородной массы. Противень застелите пергаментом. Влажными руками сформируйте небольшие круглые ватрушки с бортиками и сразу сделайте в центре углубление для начинки.

Клубнику нарежьте небольшими кусочками, добавьте сахар и кукурузный крахмал, аккуратно перемешайте. Разложите ягодную начинку в углубления творожных заготовок.

Сразу отправьте ватрушки в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут. За это время творожная основа станет румяной и пышной, а клубника пустит сок, который благодаря крахмалу превратится в нежную ягодную начинку.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже не раз готовила такие ватрушки в сезон клубники. Больше всего нравится, что начинка получается не жидкой, а густой и насыщенной, словно домашний ягодный крем.

Проверено редакцией
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клубника
творог
ватрушки
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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