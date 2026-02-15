Главный лайфхак для сочной курицы — маринад с соком. Рецепт внутри!

Хотите удивить семью или гостей? Приготовьте курицу с ярким восточным акцентом! Секрет — в идеальном балансе сладкого, кислого и острого. А один особый ингредиент подарит мясу умопомрачительную золотистую хрустящую корочку. Что это? Узнаете в рецепте! Наш главный гастрономический эксперимент этой недели.

Возьмите 2 куриных филе (около 500 г), промойте и обсушите. Разрежьте каждое филе вдоль пополам, чтобы получилось 4 тонких стейка — так они промаринуются максимально быстро и равномерно прожарятся. Слегка отбейте через пленку и сложите в миску.

В глубокой тарелке смешайте 3 ст. л. густого ананасового или мангового сока (они отлично размягчают мясо), 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. жидкого меда и 1 ст. л. кунжутного масла. Добавьте 1 мелко рубленный зубчик чеснока, 1 ч. л. натертого свежего имбиря и щепотку острого красного перца (по желанию). Теперь — ключевой компонент для корочки! Добавьте 1 ст. л. кукурузного крахмала и тщательно размешайте до исчезновения комочков. Именно крахмал, карамелизуясь, создаст ту самую липкую, блестящую и хрустящую глазурь.

Залейте куриные стейки маринадом, убедившись, что каждый кусочек полностью погружен. Оставьте на 20–25 минут при комнатной температуре. Разогрейте духовку до 200 °C. Противень застелите пергаментом и смажьте маслом. Выложите курицу, сохранив маринад. Запекайте 15 минут, затем достаньте, щедро полейте оставшимся в миске маринадом и верните в духовку еще на 5–7 минут, пока не появится аппетитная глянцевая корочка.

Перед подачей обязательно дайте филе немного отдохнуть и украсьте кунжутом и зеленым луком.

Совет: если вы не любите ананасовые ноты, замените сок на 2 ст. л. апельсинового сока и 1 ст. л. рисового уксуса — получится более цитрусовый и освежающий вариант. Идеальная пара к такому филе — отварной рис или лапша.

