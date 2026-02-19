Зимняя Олимпиада — 2026
Добавляю стакан сока — и курицу с картошкой не узнать: ужин, который собирает тысячи комплиментов

Фото: D-NEWS.ru
Этот ужин всегда собирает тысячи комплиментов, а секрет прост: добавляю один стакан сока — и курицу с картошкой не узнать!

Уникальность рецепта в том, что ананасовый сок работает как натуральный маринад: его фруктовые кислоты и энзимы деликатно размягчают волокна курицы, делая ее невероятно сочной, а легкая тропическая сладость карамелизуется в духовке, создавая золотистую корочку.

Для приготовления понадобится: 4 куриных бедра или окорока, 8 картофелин, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 1 стакан (250 мл) ананасового сока, 2 ст. л. соевого соуса, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: курицу натрите солью, перцем и паприкой. Картофель нарежьте крупными дольками, грибы — четвертинками, лук — полукольцами. В глубоком противне смешайте картофель, грибы и лук, посолите, поперчите, сбрызните маслом. Сверху выложите курицу. В отдельной миске смешайте ананасовый сок и соевый соус, равномерно полейте этой смесью все содержимое противня. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 190 °C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 20–25 минут до румяной куриной корочки. Подавайте сразу, поливая соком из формы.

Ранее стало известно, как приготовить горячее «Курица в огороде» — получается много и сочно: блюдо остается вкусным и на второй день.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
