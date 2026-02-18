Зимняя Олимпиада — 2026
Это не пирог, а куриная грудка: всего один ингредиент добавляю в заливку — и получается корочка

Фото: D-NEWS.ru
Не поверите, но это не пирог, а куриная грудка! Всего один ингредиент добавляю в заливку — и получается аппетитная корочка. Это блюдо объединяет сочность нежного мяса, сладость карамелизованного лука и необычную текстуру верхнего слоя, напоминающую корочку от пирога.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки (около 500–600 г), 1 крупная луковица, 200 г сметаны (20%), 2 яйца, 3 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец, паприка, сушеный чеснок по вкусу, немного растительного масла для формы.

Рецепт: курицу нарежьте небольшими кусочками или соломкой, посолите, поперчите. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Смажьте форму для запекания маслом. Выложите курицу, сверху равномерно распределите лук. В отдельной миске взбейте сметану с яйцами до однородности, добавьте специи по вкусу. Аккуратно введите в смесь панировочные сухари и перемешайте. Полученной заливкой равномерно полейте курицу с луком. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до образования румяной, плотной корочки на поверхности.

Ранее стало известно, как приготовить ужин на скорую руку с картошкой и сосисками: жаркое по-охотничьи.

