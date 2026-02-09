Зимняя Олимпиада — 2026
Горячее «Курица в огороде» — получается много и сочно: блюдо остается вкусным и на второй день

Фото: D-NEWS.ru
Горячее «Курица в огороде» — готовится просто, а получается много и сочно! А, главное, блюдо остается вкусным и на второй день.

Принцип прост: все ингредиенты томятся на одном противне, пропитываясь соками друг друга и специями. Вкус получается глубоким и домашним: сладость карамелизированных овощей, насыщенность курицы и теплые ноты специй.

Для приготовления понадобится: 6–8 куриных голеней или бедер, 1 кг картофеля, 1/2 небольшого кочана белокочанной капусты, 2 луковицы, 2 моркови, 4 зубчика чеснока, соль, черный перец. Разогрейте духовку до 200 °C. Капусту нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами, морковь — кружочками, картофель — крупными дольками. Чеснок мелко порубите. Прямо на противне смешайте все овощи, половину чеснока, соль, специи и 2 ст. л. масла. Хорошо перемешайте. Равномерно распределите овощную смесь. Куриные голени натрите солью, перцем, паприкой и оставшимся чесноком. Выложите курицу поверх овощей. Сбрызните маслом. Запекайте в разогретой духовке 50--60 минут, пока курица не зарумянится, а картофель не станет мягким. Если овощи сверху подгорают, можно накрыть фольгой.

Ранее стало известно, как приготовить минтай, запеченный под сметаной с грибами.

Проверено редакцией
