Лоток куриных голеней и пачка пасты орзо — залог вкусного обеда: готовим обалденное горячее

Лоток куриных голеней и пачка пасты орзо — залог вкусного обеда или ужина, где и мясо, и гарнир томятся вместе, пропитываясь общими ароматами. Готовим обалденное горячее!

Вам понадобится: 6–8 куриных голеней, 200 г пасты орзо (или любой другой мелкой пасты, например звездочек), 1 крупная луковица, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, 500–600 мл воды, 100 г твердого сыра, соль, специи, свежая зелень.

Рецепт: лук мелко нарежьте, обжарьте его до мягкости. Голени посолите и поперчите. Выложите их к луку и обжарьте со всех сторон до золотистой корочки. Добавьте специи и выдавите чеснок, перемешайте. В чашке разведите томатную пасту водой и залейте голени так, чтобы жидкость почти покрывала их. Доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 25 минут, пока курица не станет мягкой. Затем всыпьте в сковороду сухую пасту орзо, перемешайте, чтобы она погрузилась в соус. Если жидкости мало, добавьте немного горячей воды. Накройте крышкой и тушите еще 10–15 минут, периодически помешивая. За 2-3 минуты до готовности посыпьте блюдо тертым сыром. Подавайте, посыпав зеленью.

