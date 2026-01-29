Любимое горячее на каждый день: томленая курица с овощами в сметанном соусе

Томленая курица с овощами в сметанном соусе — любимое горячее на каждый день. Овощи при тушении карамелизуются, отдавая сладость и делая соус насыщенным, а кусочки курицы впитывают все эти ароматы, становясь мягкими.

Для приготовления понадобится: 500–600 г куриного филе или бедрышек без кости, 1 луковица, 1 морковь, 1 болгарский перец, 200–250 г сметаны, 2 ч. л. горчицы, 1 ч. л. крахмала, соль, перец, паприка. Курицу нарежьте небольшими кубиками или полосками, посолите, поперчите. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки, затем переложите в тарелку. В ту же сковороду добавьте мелко нарезанный лук, натертую на крупной терке морковь и соломку болгарского перца. Обжаривайте овощи 5–7 минут до мягкости. Верните курицу в сковороду к овощам. В отдельной чашке смешайте сметану, горчицу, крахмал, 50–100 мл воды, щепотку соли и специй до однородности. Залейте этой смесью курицу с овощами, хорошо перемешайте. Доведите до легкого кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 10–15 минут, пока соус не загустеет, а курица не дойдет до полной готовности. Это блюдо идеально с любым гарниром.

