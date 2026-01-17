Атака США на Венесуэлу
Рыбные оладьи из минтая: нежнейшие, с румяной корочкой — результат превзойдет все ожидания

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Откройте для себя рецепт нежнейших рыбных оладий из минтая с румяной корочкой. Поверьте, результат превзойдет все ожидания! Это блюдо станет настоящей находкой для семейного ужина.

Оладьи получаются воздушными, сочными и удивительно нежными внутри благодаря особой консистенции теста, а снаружи их покрывает аппетитная, хрустящая румяная корочка.

Для приготовления понадобятся: 400–500 г филе минтая, 2 яйца, 2–3 ст. л. муки, 50–100 мл молока для сочности, 1 небольшая луковица, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), соль и перец по вкусу. Филе минтая мелко нарежьте или измельчите в блендере/мясорубке. В глубокой миске соедините рыбный фарш, мелко нарезанный лук, рубленую зелень, яйца, соль и перец. Влейте молоко и тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте муку, продолжая вымешивать. Ключевой момент: консистенция теста должна быть как у густой сметаны, чтобы оно медленно стекало с ложки. Разогрейте на сковороде масло. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи толщиной около 1 см. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до образования равномерной золотистой корочки.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты «Школьные»: мягкие и сочные.

Проверено редакцией
