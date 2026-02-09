Все сложили в сковороду и забыли на полчаса, вернулись на кухню — ужин готов: блюдо из картошки и фарша

Это рецепт идеального ужина из картошки и фарша для занятых и уставших после работы хозяек: все сложили в сковороду и забыли на полчаса, вернулись на кухню — ужин готов. Вкус получается домашним и насыщенным.

Для приготовления понадобится: для тефтелей — 500 г мясного фарша, 1 яйцо, 1 небольшая луковица, соль, специи; для зажарки — 1 крупная луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, а также 5 средних картофелин.

В миске смешайте фарш, яйцо, мелко нарезанный лук, соль и специи. Вымесите и сформируйте тефтельки. Картофель нарежьте крупными дольками. Лук для зажарки нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. В глубокой сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте еще 5 минут. Добавьте томатную пасту, перемешайте и прогрейте 1-2 минуты. Сверху на зажарку ровным слоем выложите картофельные дольки. Посолите и поперчите картошку. Поверх картофеля разложите тефтели. Влейте горячую воду так, чтобы она доходила примерно до половины высоты картофеля (не покрывая тефтели полностью). Доведите до кипения, накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и тушите 30–40 минут, пока картошка и тефтели не будут готовы. Перед подачей посыпьте рубленой зеленью.

