Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 17:01

Все сложили в сковороду и забыли на полчаса, вернулись на кухню — ужин готов: блюдо из картошки и фарша

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это рецепт идеального ужина из картошки и фарша для занятых и уставших после работы хозяек: все сложили в сковороду и забыли на полчаса, вернулись на кухню — ужин готов. Вкус получается домашним и насыщенным.

Для приготовления понадобится: для тефтелей — 500 г мясного фарша, 1 яйцо, 1 небольшая луковица, соль, специи; для зажарки — 1 крупная луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, а также 5 средних картофелин.

В миске смешайте фарш, яйцо, мелко нарезанный лук, соль и специи. Вымесите и сформируйте тефтельки. Картофель нарежьте крупными дольками. Лук для зажарки нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. В глубокой сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте еще 5 минут. Добавьте томатную пасту, перемешайте и прогрейте 1-2 минуты. Сверху на зажарку ровным слоем выложите картофельные дольки. Посолите и поперчите картошку. Поверх картофеля разложите тефтели. Влейте горячую воду так, чтобы она доходила примерно до половины высоты картофеля (не покрывая тефтели полностью). Доведите до кипения, накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и тушите 30–40 минут, пока картошка и тефтели не будут готовы. Перед подачей посыпьте рубленой зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации.

Проверено редакцией
Читайте также
Блинчики теперь готовлю только так — всегда получаются ажурными «в дырочку»: простейший рецепт
Общество
Блинчики теперь готовлю только так — всегда получаются ажурными «в дырочку»: простейший рецепт
Эти бутерброды суперпопулярны в Германии — вроде всего лишь лук и сыр, а сметают со стола
Общество
Эти бутерброды суперпопулярны в Германии — вроде всего лишь лук и сыр, а сметают со стола
Лоток куриных голеней и пачка пасты орзо — залог вкусного обеда: готовим обалденное горячее
Общество
Лоток куриных голеней и пачка пасты орзо — залог вкусного обеда: готовим обалденное горячее
Ужин для занятых — скидал все на противень, смазал майонезом и в духовку: все гениальное просто
Общество
Ужин для занятых — скидал все на противень, смазал майонезом и в духовку: все гениальное просто
Печеночный торт уже не в почете. Теперь делаю рулет — та же нежность, но гораздо интереснее
Общество
Печеночный торт уже не в почете. Теперь делаю рулет — та же нежность, но гораздо интереснее
рецепты
горячее
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стас Пьеха ответил на обвинения в абьюзе
Глава УАФ захотел встретиться с президентом ФИФА после слов о россиянах
Киллера генерала Алексеева привезли на следственные действия
Адвокат рассказал, откуда берутся профессиональные «тарелочницы»
Что известно о фигуристе Малинине? Сальто назад, почему выступает за США
Россиянин сломал незнакомке нос в метро, когда получил отказ в помощи
Россиянам рассказали, должны ли школьные столовые принимать оплату картой
В Госдуме раскрыли срок подачи кандидатур в ЦИК
Дочь Snoop Dogg устроила вечеринку на похоронах своей 10-месячной дочери
В РПЦ оценили идею «перепрофилировать» День Святого Валентина
Бывшего депутата-иноагента внесли в список террористов и экстремистов
«Наплевать»: Пономарев о призыве Шевченко не допускать Россию в футбол
Россиян предупредили о росте цен на газ с 1 октября
Мигрантов обяжут отчитываться за каждую копейку
Названы сроки развертывания операции «Арктический часовой» в Гренландии
Юрист ответил, лишится ли Оксимирон имущества в РФ после заочного ареста
В России одобрили новое обязательство для мигрантов
Появились подробности загадочной гибели россиянки в Таиланде
Овечкину преподнесли необычный торт на отдыхе в ОАЭ
Карл III задействовал охрану с снайперскими винтовками ради рыбалки
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.