Идеально сочное куриное филе для ужина за минуты

Хотите приготовить здоровый ужин? Сочное куриное филе в духовке станет хитом вашего меню. Минимальные ингредиенты, максимум вкуса.

Подготовьте 600 г куриного филе, лимонный сок, оливковое масло, тимьян, соль. Разрежьте куриное филе пополам. Сбрызните цитрусовым соком и маслицем, посыпьте тимьяном и солью. Дайте постоять 10 минут. Поставьте духовку греться до 210 градусов, подготовьте решетку с поддоном. Запекайте 20–25 минут, пару раз переворачивая в процессе. Корочка появится сама, а внутри мясо останется влажным. Калорийность на 100 г: 145 ккал.

Подавайте с салатом из свежих овощей — и стол накрыт. Вкусно и сытно!

Ранее мы поделились рецептом запеченной курицы в кефире.