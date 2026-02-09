Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 18:18

Идеально сочное куриное филе для ужина за минуты

Идеально сочное куриное филе для ужина за минуты Идеально сочное куриное филе для ужина за минуты Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите приготовить здоровый ужин? Сочное куриное филе в духовке станет хитом вашего меню. Минимальные ингредиенты, максимум вкуса.

Подготовьте 600 г куриного филе, лимонный сок, оливковое масло, тимьян, соль. Разрежьте куриное филе пополам. Сбрызните цитрусовым соком и маслицем, посыпьте тимьяном и солью. Дайте постоять 10 минут. Поставьте духовку греться до 210 градусов, подготовьте решетку с поддоном. Запекайте 20–25 минут, пару раз переворачивая в процессе. Корочка появится сама, а внутри мясо останется влажным. Калорийность на 100 г: 145 ккал.

Подавайте с салатом из свежих овощей — и стол накрыт. Вкусно и сытно!

Ранее мы поделились рецептом запеченной курицы в кефире.

Читайте также
А тесто тут из вареной картошки: открытый мясной пирог — невероятно вкусный и простой
Общество
А тесто тут из вареной картошки: открытый мясной пирог — невероятно вкусный и простой
Секретный рецепт из куриной грудки для всей семьи
Семья и жизнь
Секретный рецепт из куриной грудки для всей семьи
Блинчики теперь готовлю только так — всегда получаются ажурными «в дырочку»: простейший рецепт
Общество
Блинчики теперь готовлю только так — всегда получаются ажурными «в дырочку»: простейший рецепт
Обожаю селедку под шубой, а от этой еще и худею: вариант без майонеза делаю так, что проглотишь язык
Общество
Обожаю селедку под шубой, а от этой еще и худею: вариант без майонеза делаю так, что проглотишь язык
Нежное куриное филе в духовке: маринад на миллион
Семья и жизнь
Нежное куриное филе в духовке: маринад на миллион
курица
филе
рецепты
похудение
калорийность
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге устроили судебную тяжбу из-за кошки
Анфиса Чехова вышла замуж
Генерал раскрыл, почему российский Су-75 станет кошмаром для Пентагона
Убивал при детях: в Казахстане накажут полицейских-бездельников
В Словакии признали нарушение важного соглашения с Россией
Толпа накричала на короля Британии из-за его опального брата
Что не так с олимпийскими медалями: почему они ломаются, кто пожаловался
В Италии назвали Коростелева «умничкой» после выступления на ОИ-2026
Футболисты «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» устроили массовую драку в Турции
Рябков раскрыл, почему переговоры по новому ДСНВ невозможны
Акробат сломал ногу во время выступления
Британию призвали признать «ужасающий провал» Brexit
Лавров посоветовал ЕС не питать иллюзий насчет поддержки войск американцами
Пашинян заявил о необратимости мирного процесса Армении с Азербайджаном
«Как дети малые»: США снова публично унизили европейских союзников
Балтийский фронт вместо украинского: Европа бросает танки к границам РФ
Море выбросило на берега Камчатки 17-метровый труп
Стармера призвали уйти в отставку
Макрон призвал американское правосудие расследовать дело Эпштейна
Раскрыты неизвестные детали военной операции под Славянском и Краматорском
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.