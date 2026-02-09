Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянам рассказали, в каком случае приставы могут изъять питомца

Юрист Хаминский: россияне могут лишиться своего питомца из-за долгов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Судебные приставы вправе изъять животное у должника, если оно служит инструментом его бизнеса или выступает в качестве залога, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. В такой ситуации питомец рассматривается как имущество, подлежащее конфискации для погашения задолженности, передает RT.

Домашние животные обычно защищены «имущественным иммунитетом», и судебные приставы не имеют права изымать их для погашения долга. Однако это правило не распространяется на животных, которые используются в бизнесе, таких как породистые собаки для разведения, отметил специалист. Кроме того, существует риск потерять питомца, если он был передан в залог по кредиту. Сельскохозяйственные животные, которые не служат основным источником питания, не защищены иммунитетом.

Ранее в Госдуме поддержали законопроект, обязывающий владельцев домашних животных чипировать своих питомцев. Маркировать животных можно будет с помощью ошейников, бирок или микрочипов на выбор хозяина. Также потребуется ставить питомца на учет и передавать сведения о нем в государственную информационную систему в области ветеринарии.

