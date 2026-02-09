Нацпроекты России получили 382 млрд рублей за первый месяц Минфин: на нацпроекты с начала года потрачено 382 млрд рублей

Расходы на национальные проекты в России на 1 февраля достигли 382,7 млрд рублей, сообщили в Минфине. Это составляет лишь 5,7% от общего объема финансирования, предусмотренного на эти цели. На какие именно нацпроекты были потрачены средства — там не уточнили.

Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 февраля 2026 года составило 382,7 млрд рублей или 5,7 % от плановых бюджетных назначений, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в России официально закрепили сроки ожидания медицинской помощи. Документ утвержден постановлением кабмина РФ о программе государственных гарантий бесплатного оказания врачебной помощи на 2026–2028 годы. Так, сроки проведения консультаций узких специалистов не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения.

До этого правительство утвердило новый нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики». По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, биоэкономика способствует развитию химии, пищевой промышленности, энергетики, медицины, экологии и сельскохозяйственной отрасли.