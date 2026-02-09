Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 20:00

Нацпроекты России получили 382 млрд рублей за первый месяц

Минфин: на нацпроекты с начала года потрачено 382 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Расходы на национальные проекты в России на 1 февраля достигли 382,7 млрд рублей, сообщили в Минфине. Это составляет лишь 5,7% от общего объема финансирования, предусмотренного на эти цели. На какие именно нацпроекты были потрачены средства — там не уточнили.

Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 февраля 2026 года составило 382,7 млрд рублей или 5,7 % от плановых бюджетных назначений, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в России официально закрепили сроки ожидания медицинской помощи. Документ утвержден постановлением кабмина РФ о программе государственных гарантий бесплатного оказания врачебной помощи на 2026–2028 годы. Так, сроки проведения консультаций узких специалистов не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения.

До этого правительство утвердило новый нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики». По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, биоэкономика способствует развитию химии, пищевой промышленности, энергетики, медицины, экологии и сельскохозяйственной отрасли.

Минфин
происшествия
финансы
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Получение единого пособия захотели «привязать» к сроку гражданства
Медведев выбыл с АТР-500 после поражения от француза
Суд зарегистрировал протокол против Roblox
Discord введет меры безопасности для пользователей младше 18 лет
Неизвестные испортили Аните Цой все костюмы перед выступлением в Кремле
Воспитатель детсада навалилась на ребенка, чтобы тот уснул
Новые «дроны-матрешки» навели шороху в зоне СВО
ЕС закрутит гайки в работу «Башнефти»
Роналду прекратил забастовку в «Аль-Насре»
Сваха рассказала, как вычислить профессиональную «тарелочницу»
Два пациента превратили приемный покой в ринг
«Спартак» сообщил о внезапной смерти экс-хоккеиста
Россиянам рассказали, в каком случае приставы могут изъять питомца
Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Нацпроекты России получили 382 млрд рублей за первый месяц
«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за сутки
Эксперт рассказал о главных плюсах изменения сроков оплаты ЖКУ
Раскрыта личность новой возлюбленной Олега Майами
Евросоюз уличили в попытке скрыть скандал с Эпштейном
Полиция заподозрила принца Эндрю в передаче Эпштейну секретных сведений
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.