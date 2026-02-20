Грибы не режу, целыми кладу в сковороду — через 15 минут можно подавать на стол: вместо мяса к ужину

Грибы никогда не режу, целыми кладу в сковородку — через 15 минут можно подавать на стол! С этим рецептом у вас получится чесночная вкуснятина к ужину вместо мяса и рыбы.

Это блюдо поражает своей насыщенностью: сочные грибы, обжаренные до золотистого цвета, впитывают в себя пикантный аромат чеснока и свежесть укропа, создавая идеальный гармоничный ансамбль.

Для приготовления понадобится: 500 г свежих шампиньонов среднего размера, 4-5 зубчиков чеснока, большой пучок укропа (около 50 г), 2-3 ст. л. растительного масла, соль, черный перец по вкусу.

Рецепт: грибы аккуратно протрите, мыть их не нужно, чтобы они не впитали лишнюю воду. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне и выложите шампиньоны целиком. Жарьте, периодически помешивая, пока они не выделят сок, а затем этот сок полностью не выпарится. Затем влейте растительное масло, добавьте давленный чеснок, посолите и поперчите. Обжаривайте все вместе, помешивая, 5-7 минут, пока грибы не покроются румяной корочкой. В самом конце, сняв сковороду с огня, обильно посыпьте блюдо мелко рубленным свежим укропом и быстро перемешайте. Подавайте сразу.

