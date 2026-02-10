Вчерашнюю вареную картошку не выкидываю, делаю из нее чесночный гарнир: ароматный, с хрустящей корочкой

Вчерашнюю вареную картошку не выкидываю, делаю из нее чесночный гарнир. Получается ароматный и с хрустящей корочкой, вкуснее свежесваренного картофеля.

Для приготовления понадобится: 500 вареного картофеля, 2 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. растительного масла, 3-4 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприка, сушеные травы (петрушка, укроп), 100 г твердого сыра. Разогрейте духовку до 200°C. Картофель нарежьте крупными дольками или кружочками. В большой миске смешайте растопленное сливочное масло, растительное масло, пропущенный через пресс чеснок и все специи. Добавьте картофель и перемешайте. Выложите картофель в форму для запекания. Посыпьте его тертым сыром. Запекайте в разогретой духовке 20 минут, пока сыр не расплавится и не зарумянится, а картофель не покроется аппетитной корочкой.

Этот рецепт также отлично работает с картофельным пюре, которое можно выложить в форму, полить соусом и запечь под сыром.

