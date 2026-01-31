Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 19:46

Сметанная картошка с курицей и грибами: горячее, которое не теряет вкус несколько дней

Фото: D-NEWS.ru
Сметанная картошка с курицей и грибами — это горячее не теряет вкус несколько дней. Смело готовьте большую порцию и не думайте об ужинах!

Для приготовления понадобится: 600 г куриного филе, 400 г свежих грибов, 6 средних картофелин, 1 крупная луковица, 250 г сметаны (15–20%), 1 ст. л. крахмала, пучок свежей зелени, соль, перец. Курицу нарежьте кубиками, грибы — пластинками, лук — полукольцами, картофель — крупными кубиками. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте масло. Обжарьте курицу до легкой корочки, добавьте лук и грибы и жарьте все вместе 7–10 минут до выпаривания жидкости от грибов. Затем добавьте картофель, перемешайте, посолите и поперчите. Влейте немного воды, чтобы она покрыла дно на 1,5 см. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 15–20 минут, пока картофель не станет мягким. В отдельной чашке смешайте сметану, крахмал и мелко нарубленную зелень до однородности. Равномерно влейте смесь в сковороду и потушите под крышкой 3–5 минут до легкого загустения соуса.

Ранее стало известно, как приготовить горячее на каждый день из картошки и хвостика колбасы.

