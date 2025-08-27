День знаний — 2025
Названа цена операции по спасению Наговицыной

Альпинист Киселев: спасение Наговицыной с пика Победы обойдется в $100 тысяч

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стоимость операции по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, может составлять около $100 тыс. (8 млн рублей), считает спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. В беседе с aif.ru он пояснил, что только один вылет вертолета стоит порядка $20 тыс. (1,6 млн рублей).

Все на самом деле дороже, а с каждой минутой будет все дороже и дороже. Если примерно посчитать, сколько сейчас потрачено денег и усилий, если рассчитывать их на все затраты, в том числе и на повреждения вертолета, то я думаю, что это около $100 тысяч, — сказал Киселев.

Спасатель пояснил, что сезон восхождений уже завершен, и новых альпинистов на маршруте нет. Однако компании, организующие экспедиции, пока не сворачивают лагеря, задерживая процесс ради спасения Наговицыной.

Ранее Киселев рассказал, что пик Победы является одной из сложнейших вершин в странах СНГ. По его словам, гора служит мерилом профессионализма для высотников.

Тем временем в МЧС Киргизии официально признали Наталью Наговицыну без вести пропавшей. По словам пресс-секретаря ведомства Адиля Чарыгова, сейчас никто не может подтвердить ни смерть женщины, ни факт того, что она выжила.

