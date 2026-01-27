Вылегжанин дал ценный совет российским лыжникам перед Олимпиадой

Российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой следует изучить соперников перед Олимпиадой-2026, заявил NEWS.ru трехкратный вице-чемпион ОИ-2014 Максим Вылегжанин. Также он призвал их выплеснуть все эмоции, но лишь в конце дистанции.

Пока есть время, важно изучить соперников. Кто-то из них хорошо финиширует, кто-то здорово раскладывает силы по дистанции. Хотя, я думаю, они и без меня это знают. И, наверное, сдерживать эмоции до конца дистанции. А уже на финише выплеснуть все свои эмоции, но не на самой гонке. Их нужно поэкономить до финиша, — сказал Вылегжанин.

Ранее Коростелев занял 52-е место в спринте и не смог выйти в четвертьфинал, а в гонке с раздельным стартом финишировал 25-м. Непряева стала 39-й в спринте и также не прошла квалификацию, а в гонке на 10 км финишировала 20-й. Оба спортсмена получили квоты и выступят на Олимпиаде, которая состоится в Милане и Кортине д'Ампеццо (Италия) с 6 по 22 февраля 2026 года, во всех дисциплинах — спринте, раздельной гонке, скиатлоне и марафоне.