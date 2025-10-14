Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 17:05

Грузовик с росгвардейцами перевернулся на горной дороге

Двое погибли и шестеро пострадали в ДТП с военным грузовиком в Дагестане

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих Росгвардии произошло 14 октября в Унцукульском районе Республики Дагестан, сообщила пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале. Водитель и один из пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия, еще шесть человек доставлены в больницу.

По данным ведомства, водитель военного грузовика «Урал» не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. На месте ДТП работают экстренные службы, в настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

До этого в Забайкальском крае водитель Toyota Gaia погиб при столкновении с большегрузом Dongfeng. Смертельное ДТП произошло на 929-м км федеральной трассы «Байкал» в Улетовском округе. Пассажирку легковушки госпитализировали.

Ранее три человека погибли в загоревшейся машине после ДТП с фурой в Башкирии. Легковой автомобиль Daewoo врезался в грузовик, который ехал во встречном направлении. Иномарка опрокинулась в кювет и загорелась. Погибшие — водитель и два пассажира.

ДТП
происшествия
Дагестан
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отправленных на Украину наемников оформляли как охранников
Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон
В Тернополе решили опробовать новый подход к мобилизации
ВСУ с помощью БПЛА атаковали россиянку за рулем автомобиля
«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила
Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов
Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства
На Украине назвали преемника мэра Одессы, лишенного гражданства
В Госдуме предрекли эскалацию после одного решения США по Украине
Семьи участников СВО получат новую льготу
От освобожденного из плена ХАМАС осталась одна треть
Западные оружейники бьют тревогу из-за одного решения Китая
Обрушившийся в Петербурге дом восстановят за 244 млн рублей
В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин
Генерал раскрыл новую приоритетную цель ударов ВСУ
Киркоров заступился за свою эпатажную подопечную
Взявший интервью у Путина журналист жестко высказался о женщинах-лидерах
Хакеры объявили «охоту» на одну категорию молодых людей
Медведев «разоблачил» женщин, которые идут в политику
Пугачева почтила память российского модельера
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.