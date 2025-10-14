Грузовик с росгвардейцами перевернулся на горной дороге Двое погибли и шестеро пострадали в ДТП с военным грузовиком в Дагестане

Дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих Росгвардии произошло 14 октября в Унцукульском районе Республики Дагестан, сообщила пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале. Водитель и один из пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия, еще шесть человек доставлены в больницу.

По данным ведомства, водитель военного грузовика «Урал» не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. На месте ДТП работают экстренные службы, в настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

До этого в Забайкальском крае водитель Toyota Gaia погиб при столкновении с большегрузом Dongfeng. Смертельное ДТП произошло на 929-м км федеральной трассы «Байкал» в Улетовском округе. Пассажирку легковушки госпитализировали.

Ранее три человека погибли в загоревшейся машине после ДТП с фурой в Башкирии. Легковой автомобиль Daewoo врезался в грузовик, который ехал во встречном направлении. Иномарка опрокинулась в кювет и загорелась. Погибшие — водитель и два пассажира.