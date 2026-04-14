Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 11:35

Привезла рецепт из Финляндии. Мука, картошка и чуток фарша — обалденные лепешки к чаю готовы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру муку, картошку и немного фарша — и готовлю лепешки, рецепт которых мама привезла из Финляндии. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина или обеда, когда хочется чего-то необычного, домашнего и очень аппетитного.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие румяные лепешки с хрустящей корочкой, а внутри — нежная картофельная начинка с сочным мясным фаршем и ароматом итальянских трав.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл теплой воды, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки оливкового масла; для начинки — 3 картофелины, 300 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец, орегано. Картофель отварите и разомните в пюре. Лук обжарьте с фаршем, посолите, поперчите, добавьте орегано. Смешайте картофель с фаршем. Замесите эластичное тесто, дайте отдохнуть 20 минут. Разделите на шарики, раскатайте лепешки, выложите начинку, защипните края. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими.

Проверено редакцией
Читайте также
лепешки
кулинария
завтраки
выпечка
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине умерла олимпийская чемпионка по бегу
Балицкий раскрыл последствия массированных атак ВСУ на Запорожье
Булыкин раскрыл, как в дальнейшем изменят лимит на легионеров в РПЛ
Диетолог перечислила полезные виды рыб по доступным ценам
В Кремле объяснили ограничения против зарубежных мессенджеров
Фотомодель Диброва рассказала об отношениях с бывшим мужем
Названа главная опасность снарядов, которыми ВСУ атаковали Ленобласть
«Давайте дождемся»: Песков поставил Мадьяра на место после слов о Путине
Власти назвали число сбитых над Белгородской областью беспилотников
«Здесь цифры говорящие»: Песков пристыдил ВСУ за огонь в Пасху
В Кремле обозначили роль Дмитриева в мировой повестке
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 апреля: где сбои в России
Россия потребовала включить всех в переговоры по контролю над вооружениями
Ветеран ЦСКА призвал распустить всех легионеров из клубов РПЛ
Появились кадры захвата вооруженного лудомана во Владикавказе
«Динамика доминирует»: в Кремле послали Киеву опасный сигнал по переговорам
Кремль сделал неожиданное предложение Вашингтону
Киберэксперт ответил, кто в первую очередь может стать жертвой мошенников
«Это не путь в прошлое»: Песков объяснил логику цифровых ограничений
Песков раскрыл, когда в России снимут ограничения с интернета
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.