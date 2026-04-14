Привезла рецепт из Финляндии. Мука, картошка и чуток фарша — обалденные лепешки к чаю готовы

Беру муку, картошку и немного фарша — и готовлю лепешки, рецепт которых мама привезла из Финляндии. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина или обеда, когда хочется чего-то необычного, домашнего и очень аппетитного.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие румяные лепешки с хрустящей корочкой, а внутри — нежная картофельная начинка с сочным мясным фаршем и ароматом итальянских трав.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл теплой воды, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки оливкового масла; для начинки — 3 картофелины, 300 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец, орегано. Картофель отварите и разомните в пюре. Лук обжарьте с фаршем, посолите, поперчите, добавьте орегано. Смешайте картофель с фаршем. Замесите эластичное тесто, дайте отдохнуть 20 минут. Разделите на шарики, раскатайте лепешки, выложите начинку, защипните края. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими.

