15 апреля 2026 в 09:15

Оладьи творожные, как булочки: пышные и воздушные — на сковородке вырастают моментально

Творожные оладьи на дрожжевом жидком тесте — это невероятно пышные и воздушные булочки. Нежное тесто с творогом и ванилью, жаренное до золотистой корочки, получается легким, как облако.

Для приготовления понадобится: 250 г творога, 2 яйца, 250 мл теплого молока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. соли, 250 г муки, ванилин, растительное масло для жарки.

Рецепт: в теплом молоке растворите дрожжи и сахар, оставьте на 10 минут. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, соль, ванилин и дрожжевую смесь. Перемешайте. Постепенно всыпьте муку, замешивая жидкое тесто консистенции густой сметаны. Накройте и оставьте в тепле на 30–40 минут. Тесто увеличится в объеме и станет пузырчатым.

Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, не перемешивая. Жарьте на среднем огне под крышкой по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Оладьи сильно поднимутся при жарке.

Проверено редакцией
В России предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров
В России раскрыли схему мошенников с фальшивыми надбавками к пенсии
Капуста на все случаи жизни: варим, жарим, тушим, запекаем — 4 рецепта
Манник «Любимый» без яиц — пушистый, рассыпчатый и невероятно ароматный. Соседи думают, что пеку бисквит
Мини-хачапури в духовке за 5 минут: быстрые маленькие лепешки из творога и сыра. Когда хочется чего-то вкусного без лишней возни
рецепты
завтраки
оладьи
Дарья Иванова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
