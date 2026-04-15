Оладьи творожные, как булочки: пышные и воздушные — на сковородке вырастают моментально

Творожные оладьи на дрожжевом жидком тесте — это невероятно пышные и воздушные булочки. Нежное тесто с творогом и ванилью, жаренное до золотистой корочки, получается легким, как облако.

Для приготовления понадобится: 250 г творога, 2 яйца, 250 мл теплого молока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. соли, 250 г муки, ванилин, растительное масло для жарки.

Рецепт: в теплом молоке растворите дрожжи и сахар, оставьте на 10 минут. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, соль, ванилин и дрожжевую смесь. Перемешайте. Постепенно всыпьте муку, замешивая жидкое тесто консистенции густой сметаны. Накройте и оставьте в тепле на 30–40 минут. Тесто увеличится в объеме и станет пузырчатым.

Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, не перемешивая. Жарьте на среднем огне под крышкой по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Оладьи сильно поднимутся при жарке.

Ранее стало известно, как приготовить фруктовые оладьи с яблоками.