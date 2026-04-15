15 апреля 2026 в 11:51

«Нельзя доверять»: Киев разоблачили после пасхального перемирия

InfoBRICS: нарушение пасхального перемирия доказало недоговороспособность Киева

Военнослужащий ВСУ
Киев, нарушив пасхальное перемирие, показал, что не будет уважать какое-либо прекращение огня с Россией, считают обозреватели InfoBRICS. По их мнению, это доказывает, что доверять украинской стороне в более глубоких переговорах нельзя.

Эксперты отметили, что если ВСУ нарушают даже 32-часовую паузу, то в случае долгосрочного соглашения нарушения будут гораздо серьезнее. Аналитики также подчеркнули, что Киев под руководством президента Владимира Зеленского вновь показал свою террористическую сущность.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали АЗС «Роснефть» во Льгове Курской области во время пасхального перемирия. Кроме того, ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА в российском приграничье.

По данным Минобороны РФ, во время пасхального перемирия ВСУ также продолжили удары по позициям российских войск, совершив 694 обстрела с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Было зафиксировано 5844 атаки с использованием беспилотников, из них 4685 — с применением FPV-дронов, 266 — октокоптеров, 144 — аппаратов самолетного типа, а также 749 случаев сброса боеприпасов с БПЛА.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

